Milder Frühlingsmorgen in Wien: Sonne und 16 Grad

Ein milder Frühlingsmorgen begrüßt die Wienerinnen und Wiener am 16. April: Die Stadt präsentiert sich nach einem lauen Start in den Tag freundlich, mit nur wenigen Wolken am Himmel und einer angenehmen Wärme, die bereits am Morgen die Lust auf einen ausgedehnten Spaziergang an der Donau weckt.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Frisch bei rund 11 °C, Sonne setzt sich durch

Tagsüber: Temperaturen steigen auf milde 16 °C

Bewölkung: Hoch bei 93 %, sorgt für diffuses Licht

Wind: Schwach aus süd-südöstlicher Richtung, kaum 1 km/h

Regen: Kein Niederschlag erwartet

Wetterwarnungen: Keine aktiven Warnungen

Wetter in ganz Österreich

Osten: Frühlingswetter mit Sonne und Wolken, 15–17 °C

Süden: Mild mit Sonne, vereinzelt Quellwolken, rund 15 °C

Westen: Wechselhaft mit Sonne und Wolken, 12–15 °C

Zentrum: Freundlich und trocken, 13–16 °C

Wettertrend für die kommenden Tage

Bereits am Donnerstag nimmt die Regenwahrscheinlichkeit spürbar zu. Dichtere Bewölkung und auffrischender Wind bringen kühlere Temperaturen von rund 12 bis 17 °C.

Zum Wochenende hin sind wieder mehr Sonnenstrahlen und ein leichter Temperaturanstieg zu erwarten.

KOSMO-Wettertipp

Nützen Sie die milde Frühlingsstimmung für einen Spaziergang durch den Prater oder das erste Eis an der Donau – aber behalten Sie eine leichte Jacke griffbereit, denn der April bleibt launisch. Morgen regnet’s voraussichtlich schon wieder – heute zählt jeder Sonnenstrahl!