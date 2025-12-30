Milliarden-Club: Beyoncé steigt als fünfter Musikstar in Elite-Kreis auf

Mit 148 Millionen Dollar Jahreseinkommen und einer 600-Millionen-Tour katapultiert sich Beyoncé in den elitären Kreis der Musik-Milliardäre – als erst fünfte Person der Branche.

Die US-Sängerin Beyoncé hat laut aktuellen Schätzungen des „Forbes“-Magazins den Milliardärsstatus erreicht. Wie das renommierte Wirtschaftsmagazin am Montag mitteilte, erwirtschaftete die 44-jährige Künstlerin im laufenden Jahr Einnahmen von rund 148 Millionen Dollar (etwa 125 Millionen Euro) vor Steuern. Mit diesem Einkommen positioniert sie sich als dritthöchstverdienende Musikerin weltweit.

Der finanzielle Durchbruch folgt auf mehrere außerordentlich erfolgreiche Karrierejahre. Allein ihre Renaissance-Welttournee generierte 2023 Einnahmen von nahezu 600 Millionen Dollar. Im Jahr 2024 präsentierte sie mit dem Grammy-ausgezeichneten Album „Cowboy Carter“ eine neue künstlerische Facette im Country-Genre, bevor sie 2025 die kommerziell erfolgreichste Solo-Tournee des Jahres auf globaler Ebene realisierte.

Exklusiver Milliardärsclub

Die ehemalige Sängerin der Gruppe Destiny’s Child ist erst die fünfte Persönlichkeit aus der Musikbranche, die in die exklusive Gruppe der Milliardäre aufsteigt. Laut „Forbes“ reiht sich Beyoncé damit neben ihren Ehemann, den Rapper Jay-Z, sowie die Musikstars Taylor Swift, Rihanna und Bruce Springsteen ein.

Diversifiziertes Portfolio

Das für seine Vermögensranglisten bekannte Wirtschaftsmagazin veröffentlichte keine detaillierten Angaben zum Gesamtvermögen der Künstlerin. Aus dem Bericht geht jedoch hervor, dass die Sängerin ihr wirtschaftliches Portfolio durch Unternehmen wie eine Haarpflegelinie, eine Whiskey-Marke und ein Modelabel diversifiziert hat.

Den Hauptanteil ihres persönlichen Vermögens bilden jedoch ihre musikalischen Werke, Konzerttouren sowie die Kontrolle über die Rechte an ihrem Musikkatalog.