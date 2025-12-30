Silvester ohne Plan? Wiens geheime Last-Minute-Partys

Spontan in Wien an Silvester? Von kostenlosen Silvesterpfad-Vergnügungen bis zu exklusiven Galas mit Burlesque-Shows – die Hauptstadt hält für Kurzentschlossene einiges bereit.

Für Kurzentschlossene bietet Wien auch in letzter Minute zahlreiche Möglichkeiten, den Jahreswechsel stimmungsvoll zu erleben. Mit diesen Tipps lässt sich Silvester in der Hauptstadt auch ohne lange Vorplanung genießen.

Eine bewährte Option für Spontanentschlossene ist der Wiener Silvesterpfad. Die kostenfreie Veranstaltung erstreckt sich durch die gesamte Innenstadt mit Stationen am Rathausplatz, Stephansplatz, Graben und im Prater. Besucher können sich von Live-Musik, verschiedenen Shows und kulinarischen Angeboten unterhalten lassen. Empfehlenswert ist eine frühe Ankunft, da die Besucherzahlen zum Abend hin deutlich ansteigen.

Prater-Vergnügen

Der Wurstelprater verwandelt sich am 31. Dezember ebenfalls in einen beliebten Silvestertreffpunkt und bleibt bis 2 Uhr morgens geöffnet. „Was gibt es besseres, als mit einem Glas Sekt und dem Donauwalzer auf dem Riesenradplatz ins neue Jahr zu tanzen“, schwärmt Praterverbands-Präsidentin Silvia Lang. „Bei uns zieht sich der Abend ganz sicher nicht – im Gegenteil! Die Fahrgeschäfte warten für einen Adrenalin-Kick und unsere Gastronomielokale sorgen für das leibliche Wohl.“

Bei der Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen, die U2-Station Messe Prater zu nutzen, da der Zugang über den Praterstern bei Großveranstaltungen oft überlastet ist.

Für ein besonderes Erlebnis zum Jahreswechsel sorgt die Silvester Gala in der Prater Alm. Ab 18 Uhr können Gäste ein All-you-can-eat-Buffet, einen Sektempfang und eine Dinnershow genießen. Die Feierlichkeiten dauern bis in die ersten Stunden des neuen Jahres.

Exklusive Galas

Im Palais Eschenbach lockt der „Concordias 1920er-Silvesterball“ mit einer Kombination aus Burlesque, Swing, Entertainment und Wiener Kulinarik. In historischem Ambiente gestaltet das Team der Cateringkultur unter der Leitung von Gastronom Thomas Gailer einen exklusiven Ball. Zum Programm gehören ein Galabuffet, Musik im Charleston-Stil, Elektro-Swing, zwei Burlesque-Darbietungen von Lila Mae sowie ein Konfettifeuerwerk zur Mitternacht.

Die Cirque Rouge Silvestergala im Vindobona kombiniert Artistik, Comedy und Burlesque mit einem 5-Gang-Dinner.

Auch das Schönbrunner Stöckl bietet eine Silvestergala mit umfangreichem Showprogramm und einem 7-Gang-Menü, die mindestens bis 1 Uhr morgens andauert.