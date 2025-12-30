Günstiger heizen mit Infrarot-Wärme? – Hier sind die Vor- und Nachteile

Wärme per Steckdose verspricht schnelle Hilfe gegen kalte Räume. Doch hinter den verlockenden Angeboten für Infrarotheizungen verbergen sich entscheidende Kostenfallen.

In Discountern wie Lidl tauchen regelmäßig Infrarotheizungen als Aktionsware auf. Auch Amazon bewirbt derzeit zahlreiche Modelle, darunter eine 800-Watt-Variante für 139 Euro. Diese elektrisch betriebenen Heizsysteme unterscheiden sich grundlegend von konventionellen Heizungen: Statt die Raumluft zu erwärmen, strahlen sie direkt auf Objekte und erzeugen dadurch ein angenehmes Wärmegefühl, vergleichbar mit dem Effekt von Heizlüftern.

Der unkomplizierte Anschluss zählt zu den Pluspunkten dieser Heizalternative – ein einfaches Einstecken in die Steckdose genügt. Mit zusätzlichen Features wie Ambi-Light-Funktionen oder dekorativen Bildmotiven werden die Geräte zum optischen Blickfang, besonders bei Wandmontage. Viele Modelle lassen sich zudem ins Smarthome integrieren und über Sprachassistenten wie Amazon Alexa, Google Home oder entsprechende Apps steuern.

Trotz dieser Vorzüge eignen sich Infrarotheizungen nicht als dauerhafte Hauptwärmequelle – dafür arbeiten sie zu ineffizient. Besonders in schlecht gedämmten Altbauten führen sie zu unverhältnismäßig hohem Energieverbrauch und entsprechenden Betriebskosten.

Ihr optimales Einsatzgebiet liegt in gut isolierten Passiv- oder Niedrigenergiehäusern mit minimalen Wärmeverlusten oder als temporäre Zusatzheizung, etwa im Homeoffice oder zum kurzzeitigen Aufheizen des Schlafzimmers morgens und abends.

Ein Thermostat hilft dabei, die Betriebszeiten zu optimieren und die Kosten zu reduzieren.

Kostenberechnung

Vor einem spontanen Kauf bei Discountern oder Online-Händlern empfiehlt sich eine genaue Kostenkalkulation. Entscheidend für die Berechnung sind zwei Faktoren: die Leistungsaufnahme des Geräts in Watt bzw. Kilowatt sowie der individuelle Strompreis pro Kilowattstunde. Die Berechnung erfolgt nach der Formel: Betriebsdauer (Stunden) × Leistung (kW) × Strompreis (€/kWh) = Stromkosten (€).

Bei einer typischen 800-Watt-Heizung, was 0,8 kW entspricht, ergibt sich ein stündlicher Verbrauch von 0,8 Kilowattstunden. Bei einem angenommenen Strompreis von 30 Cent je kWh entstehen Kosten von 0,8 kWh × 0,30 €/kWh = 0,24 € pro Betriebsstunde. Eine achtstündige Nutzung im Homeoffice schlägt somit mit 8 h × 0,24 € = 1,92 € täglich zu Buche.

Praktische Tipps

Ein praktischer Ratschlag: Mit einer Bewegungsmelder-Steckdose für etwa 15 Euro aktiviert sich die Heizung nur bei tatsächlicher Anwesenheit von Personen. Nutzer dynamischer Stromtarife können den Betrieb zudem auf Zeiten mit günstigen Börsenpreisen beschränken – wobei das subjektive Wärmeempfinden nicht immer mit den günstigsten Stromzeiten harmoniert.

Wer auf der Suche nach empfehlenswerten Modellen ist, findet in unserer Kaufberatung verschiedene Optionen: Der Testsieger Könighaus P-1000 mit 1000 Watt Leistung für Räume bis 26 m² ist bereits ab 150 Euro erhältlich. Weitere Empfehlungen umfassen das Kompaktmodell Könighaus P-450 (450 Watt, bis 12 m²) für 140 Euro, die Motivheizung IH-Engineering P-600 (600 Watt, bis 15 m²) für 140 Euro sowie die Mini-Heizung Mi-Heat 1023-L mit 260 Watt, ausgelegt für eine Person, zum Preis von 59 Euro.

Besonders beliebt sind auch Infrarotheizungen mit dekorativen Bildmotiven, wie sie beispielsweise der Hersteller Heidenfeld anbietet.