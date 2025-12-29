800.000 Feiernde erwartet: So schützt Wien seine Silvester-Massen

Mit 800.000 erwarteten Besuchern und einem Sicherheitsaufgebot von über 500 Kräften rüstet sich Wien für die Silvesternacht. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Der Wiener Silvesterpfad gilt seit über 30 Jahren als eine der bedeutendsten Freiluftveranstaltungen auf europäischem Boden. Für die kommende Jahreswende rechnen die Veranstalter mit einem Besucherandrang von bis zu 800.000 Personen im Zentrum Wiens. Um einen reibungslosen und sicheren Ablauf des Großevents zu gewährleisten, hat die Stadtverwaltung ein umfassendes Sicherheitskonzept entwickelt: Dieses umfasst mehr als 500 Sicherheitskräfte, strategisch platzierte Absperrungen, ein Videoüberwachungssystem sowie eine zentrale Koordinationsstelle für alle beteiligten Einsatzkräfte.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verschaffte sich bereits im Vorfeld einen persönlichen Eindruck von der Einsatzzentrale der stadt wien marketing gmbh. Diese fungiert in der Silvesternacht als zentraler Knotenpunkt für sämtliche Informationen – hier findet ein kontinuierlicher Austausch zwischen Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten, Behördenvertretern und Veranstaltungsorganisatoren statt. Dies ermöglicht schnelle Reaktionen bei überfüllten Arealen oder unvorhergesehenen Zwischenfällen.

Umfassende Überwachung

Eine wesentliche Neuerung der diesjährigen Veranstaltung ist die umfassende Videoüberwachung im gesamten Festgelände. Diese Technologie ermöglicht es, Besucherbewegungen zu analysieren und bei Überfüllung einzelner Bereiche gezielt einzugreifen. Ergänzend dazu steht ein Lautsprechersystem zur Verfügung, über das bei Bedarf sofortige Durchsagen zur Besucherlenkung oder in Sicherheitsfällen erfolgen können. An kritischen Punkten installierte Informationsbildschirme vervollständigen das Kommunikationssystem.

Etwa 40 Sicherheitsbarrieren verhindern unerlaubte Zufahrten, während die Zugangswege zu den Veranstaltungsbühnen klar definiert sind. An den Kontrollpunkten werden Taschen überprüft und Zugangskontrollen durchgeführt. Auf dem Veranstaltungsgelände herrscht ein striktes Verbot für Feuerwerkskörper, Glasgegenstände, sperrige Objekte sowie Fahrzeuge und Sportgeräte.

Eurovision-Vorfreude

Die Organisatoren raten zur Anreise per Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wobei einige U-Bahn- und Straßenbahnlinien während der Silvesternacht angepasste Fahrpläne haben werden. Aktuelle Informationen sind über die offizielle Webseite sowie die Social-Media-Kanäle des Silvesterpfads abrufbar.

Die diesjährige Veranstaltung steht ganz im Zeichen des bevorstehenden Eurovision Song Contest 2026: Am Wiener Rathausplatz sorgt eine „Best of Eurovision“-Show für festliche Atmosphäre, während um Mitternacht der offizielle Countdown beginnt.

Aus Rücksichtnahme auf Menschen, Tiere und Umwelt verzichtet Wien auch dieses Jahr auf ein Feuerwerk.