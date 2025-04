Die Wirtschaftsbeziehungen Österreich-Indien erleben einen massiven Aufschwung. Während der Handel auf 2,8 Milliarden Euro anwuchs, verzehnfachten sich indische Investitionen in Österreich auf 1,2 Milliarden Euro.

Derzeit weilt die indische Finanz- und Unternehmensministerin Nirmala Sitharaman in Wien, um die wirtschaftlichen Kooperationen zwischen beiden Ländern zu intensivieren. Das österreichische Wirtschaftsministerium treibt in diesem Zusammenhang aktiv den Ausbau der wirtschaftlichen Verflechtungen mit dem südasiatischen Staat voran. Bei einer Pressekonferenz betonte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) die strategische Dimension: „Die Frage der Handelspolitik ist in Zeiten wie diesen die zentrale Wohlstandsfrage unserer Republik“, erklärte er vor Medienvertretern und verwies dabei auf die „erratische Politik der USA und die Weltlage“.

Die wirtschaftliche Identität der Alpenrepublik sei untrennbar mit dem Export verbunden. Hattmannsdorfer unterstrich, dass ohne internationale Handelsbeziehungen „keinen Wohlstand und keinen Sozialstaat“ existieren könnten. Angesichts der amerikanischen Zollpolitik mahnte der Minister: „Wir müssen unsere Handelsstrategie nicht nur überdenken, sondern auch diversifizieren.“ Der indische Subkontinent rückt dabei besonders in den Fokus. Nach Ministeriumsangaben rangiert Indien bereits als „nach China und Japan der drittwichtigste Markt in Asien.“

⇢ Trump verhängt neue Zölle: Russland bleibt verschont



Handelsvolumen wächst

Die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen verzeichneten in der vergangenen Dekade ein beeindruckendes Wachstum – das Handelsvolumen zwischen beiden Nationen hat sich auf 2,8 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, wie der Wirtschaftsminister hervorhob.

Im laufenden Jahr 2024 verzeichneten die österreichischen Ausfuhren nach Indien einen nominellen Zuwachs von 2,6 Prozent und erreichten damit ein Volumen von 1,3 Milliarden Euro. Die Einfuhren aus dem südasiatischen Land stiegen hingegen deutlich stärker um 7,1 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro an. Diese Entwicklung führt zu einem Handelsbilanzdefizit von etwa 200 Millionen Euro zulasten Österreichs.

Dynamische Investitionen

Parallel dazu entwickelten sich die Kapitalströme äußerst dynamisch: Die Investitionen indischer Unternehmen in Österreich verzehnfachten sich nahezu im Zeitraum von 2016 bis 2024 – von ursprünglich 117 Millionen auf beachtliche 1,2 Milliarden Euro. In umgekehrter Richtung erhöhten sich die österreichischen Direktinvestitionen in Indien von 427 Millionen auf 762 Millionen Euro.

Beim gemeinsamen Pressetermin verkündete Hattmannsdorfer: „Wir haben heute vereinbart, dass wir die Zusammenarbeit stärken wollen.“ Die indische Ressortchefin bekräftigte ihrerseits: „Indien und Österreich sind zuverlässige Partner.“ Sitharaman hob zudem die geopolitische Bedeutung ihres Landes hervor.

„Indien ist auch das Tor zu Asien und dem globalen Süden.“