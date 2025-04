Ein Bauarbeiter auf einem Wiener Hausdach vernahm unerwartet Tumulte von unten und stieg eilig ab, um sich ein Bild der Lage zu machen. Was er dort vorfand, überschritt die Grenzen des alltäglichen Arbeitsgeschehens deutlich: Ein fremder Mann konfrontierte einen seiner Kollegen mit einer Axt in der Hand, verbunden mit verbalen Drohungen gegen die Baustellenfahrzeuge. Der Konflikt eskalierte weiter, als der Unbekannte ein Baumaterial ergriff und damit auf den Arbeiter losging.

Dem aufgebrachten Mann stand eine Frau zur Seite, die lautstark ihre Verärgerung über die Bauarbeiten kundtat. Nach der Konfrontation zogen sich beide in ein benachbartes Wohngebäude zurück.

Polizeilicher Einsatz

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten kurze Zeit später einen 50-jährigen US-Bürger sowie dessen 61-jährige Lebenspartnerin an deren Wohnadresse antreffen. Bei der polizeilichen Durchsuchung fanden die Beamten die zuvor gesichtete Axt.

Der männliche Tatverdächtige wurde aufgrund des Vorwurfs der gefährlichen Drohung zunächst in Gewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft Wien verfügte jedoch später, dass der Mann auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht werden sollte.

Hintergründe

Offenbar brachten Bauarbeiten in Wien-Favoriten ein Paar derart in Erregung, dass der 50-jährige Mann mit einer Axt einen Bauarbeiter bedrohte. Er kündigte zudem die Beschädigung der Baufahrzeuge an und soll mit Baumaterialien geworfen haben.

Bei dem Zwischenfall kam glücklicherweise niemand zu Schaden.