Mann mit Axt droht mehreren Personen mit dem Umbringen

Ein 31-Jähriger bedroht in Klagenfurt seine Ex und Familie mit einer Axt. Eine dramatische Flucht endet mit seiner Festnahme durch die Polizei.

In der Nacht zum 6. April geriet ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land in den Fokus der Polizei, nachdem er in Klagenfurt seine ehemalige Lebensgefährtin bedroht hatte. Die bedrohlichen Vorfälle setzten sich im Bezirk Klagenfurt Land fort, wo der Mann seine Schwester und seinen früheren Schwager mit dem Tod bedrohte. Die Situation eskalierte, als er die Eingangstür zum Haus seines Schwagers gewaltsam öffnete und diesen mit einer Axt in Angst versetzte.

Polizeieinsatz und Festnahme

Noch bevor die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, konnte der Mann fliehen und versteckte sich in der Nähe des Tatortes. Die Polizei intensivierte die Fahndung mit mehreren Streifen und einem Diensthund. Der Polizeihubschrauber Libelle FLIR spielte eine entscheidende Rolle bei der Lokalisierung des Flüchtigen. Trotz eines weiteren Fluchtversuchs wurde er schließlich von den Einsatzkräften am Boden festgenommen.

Die Ermittlungen zu diesem Fall sind noch im Gange.