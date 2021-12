Millionenpublikum verzaubert: Katarina Mihaljević im Halbfinale von “The Voice of Germany”

Mit einer ergreifenden Show überzeugte die 21-jährige Katarina Mihaljević ein Millionenpublikum und die Coaches von “The Voice of Germany”.

Katarina Mihaljević schafft es mit einem souveränen Auftritt ins Halbfinale der ultra-beliebten Gesangs-Show “The Voice of Germany”. Die Zuschauer waren begeistert von ihrer emotionalen Darbietung des Songs “Jealous” von Labirinth und riefen zahlreich für Katarina an. Damit ist die 21-Jährige eines der beiden Kandidaten aus dem Team Sarah Connor, die es ins Halbfinale geschafft hat.

“Sie hat Nuancen in der Stimme, die mir die Tränen in die Augen bringen”, erklärte eine sichtlich gerührte Sarah Connor. Auch die anderen Coaches, Mark Forster, Nico Santos und Johannes Oerding, waren verzaubert von der jungen Frau.

“Langsam gehen mir die Worte aus. Ich bin so unendlich dankbar. Ich danke Gott für alles was mir grade ermöglicht wird und was ich erleben darf”, schrieb Katarina nach der Show auf ihrem Instagram Account. Bisher hatte das Video ihres Auftritts (unten) mehr als 150.000 Aufrufe.

Die 21-Jährige, die in Pfungstadt in Hessen mit ihren Eltern und einer Schwester. Die Familie stammt aus Kupres, einer Gemeinde in Bosnien und Herzegowina, in welcher großteils bosnische Kroaten leben.