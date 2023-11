Milos Jovanovic:  „Ich wünsche mir, dass mein Name für Qualität steht“

Milos Jovanovic begann mit 13 Jahren, als sein Großvater ihm eine Gitarre schenkte, Musik zu machen. Das Talent des Buben zeigte sich sofort und Milos begann schon mit 16 Jahren, jedes Wochenende zu spielen. Seitdem sind die Gitarre und die Musik seine beiden großen Leidenschaften.

„Ich bin schon die dritte Generation meiner Familie, die in Wien lebt. Ich bin mit unserer Musik aufgewachsen und sie ist Teil meines Lebens. Heute ist die Musik neben meiner Familie der wichtigste Bestandteil meines Lebens. Als Kind war mein größtes musikalisches Vorbild Dragan Jovanović Šanija. Ich kann sagen, dass er das auch bis heute geblieben ist. Von ihm habe ich viel gelernt und bin sehr dankbar, dass ich gerade ihn als musikalisches Vorbild hatte“, sagt Miloš zu Beginn unseres Gesprächs.

Wien ist eine Stadt vieler Menschen mit balkanischen Wurzeln, aber Wien ist auch eine Stadt der Musik. Miloš spielt mit seinem Orchester jedes Wochenende im Restaurant „Semendria“ in Wien, aber daneben begann er vor zwei Jahren auch eine Laufbahn als Unternehmer.

Milos in seinem Shop. (Foto: Igor Ripak)

„Obwohl ich schon Gitarre und Bassgitarre spiele, habe ich mich entschieden, auch ein Gitarrengeschäft in Wien zu eröffnen. Zu diesem Schritt habe ich mich entschlossen, nachdem ich drei Wochen auf die Rückgabe meiner Gitarre gewartet hatte, bzw. auf eine Reparatur, die in 20 Minuten hätte erledigt werden können. Meine Gitarre ist wirklich hochwertig und hat viel Geld gekostet. Ich hatte damals schon Sorge, dass etwas mit ihr passiert war. Als ich jedoch nach drei Wochen wieder in die Werkstatt ging und nachfragte, ob sie schon repariert sei, bekam ich zur Antwort, sie hätten noch keine Zeit gehabt. Das hat mich sehr wütend gemacht und ich habe beschlossen, mein eigenes Geschäft zu eröffnen, in dem ich auch Reparaturen anbiete, damit meine Kunden nicht in solche Situationen geraten“, erzählt Milos.

Vom Hobby zum Geschäft

Man sagt, die Gitarre ist des Musikers Heiligtum, mit dem man sanft und gut umgehen muss. Und gerade dieses Gefühl für die Menschen und ihre Instrumente war für Miloš eines der Hauptmotive, in die Rolle des Unternehmers zu schlüpfen. Dennoch hatte er vor der Entscheidung zu diesem großen Schritt eine gute Dosis Angst.

„Die Gitarre ist ein sehr spezifisches Instrument. Sie ist nichts, womit alle umgehen können, sondern sie ist nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen gemacht. Jeder siebte oder achte Mensch spielt Gitarre oder hat irgendeine Verbindung dazu. Aber der Umgang mit der Gitarre erfordert Zärtlichkeit und Respekt. Diese Arbeit unterscheidet sich sehr vom Verkaufen von Textilien, dem Onlinehandel oder der Gastronomie. Dennoch habe ich das Bedürfnis gespürt, mich selbständig zu machen, und ich habe mich gefragt: Warum sollte ich nicht jeden Tag das als Arbeit machen, was ich auch als Hobby betreibe? Darum habe ich mich zu diesem großen Schritt entschlossen. Und bisher hatte ich nur positive Erfahrungen“, fügt Milos hinzu.

Freundlichkeit wird großgeschrieben

In Wien gibt es viele Gitarrengeschäfte, aber Milos sagt, dass sich seines von den anderen durch Freundlichkeit, eine gute Gesprächsatmosphäre und ehrliche Beratung unterscheidet.

„Ich bin von Natur aus sehr empathisch und so verhalte ich mich auch in der Arbeit. Kürzlich ist eine Kundin zu mir gekommen, die erst anfängt Musik zu machen und sich eine Gitarre kaufen wollte. Sie schwankte zwischen einer teureren und einer günstigeren und wusste nicht, welche besser zu ihr passte. Als sie mich fragte, welche Gitarre ich nehmen würde, sagte ich ihr, die günstigere, denn ich habe gleich gesehen, dass sie besser zu ihr passt und ihre musikalischen Bedürfnisse voll erfüllen wird. Solche Kunden gibt es viele und das beweist nur, dass es mir nicht nur um den Profit geht, sondern dass ich mich bemühe, die Menschen zu beraten und ihnen zu helfen, die richtige Gitarre für sich auszuwählen. Kürzlich war auch ein Mann bei mir, der Gitarren baut. Er konnte nicht glauben, dass ich ihm seine Gitarre zusammenstellen konnte. Ich habe aufgrund meines Gefühls alles genau so getroffen, wie ich meinte, dass es sein müsste, und er war begeistert. Das war eine große Auszeichnung für mich, vor allem, wenn jemand kommt, der sich mit dem Bau dieses Instruments beschäftigt,“ sagt er.

Im Shop befindet sich eine große Auswahl an elektrischen, klassischen und Bassgitarren. (Foto: Igor Ripak)

Es ist bekannt, dass Wien nicht die freundlichste Stadt der Welt ist und dass Kunden sich bei der Auswahl eines Produkts oft selbst überlassen sind.

„Mein Ziel ist nicht nur, zu verkaufen und schnell zu reparieren, um die Leute wieder loszuwerden. Ich möchte, dass mein Geschäft ein Ort wird, an den Menschen gerne wiederkommen und wo sie auch ihre Gitarren gerne reparieren lassen oder ein neues Instrument kaufen. Neben neuen Gitarren und Bassgitarren biete ich im Geschäft auch gebrauchte Gitarren und Reparaturen aller Art an. Ich bemühe mich, meinen Kunden kompetent und freundlich zuzuhören, und berate sie auf die bestmögliche Weise“, fügt Milos hinzu.

KONTAKT MJ Guitars

Vorgartenstrasse 195/Top 4a (Eingang Ennsgasse 25),

1020 Wien

Tel.: +43 699/181-32-766

E-Mail: mj.guitarshop@gmail.com

Am Ende verrät uns Milos etwas mehr über seine Zukunftspläne.

„Ich würde mich freuen, wenn mein Geschäft immer bekannter würde und die Menschen die Qualität und den Service anerkennen würden. Ich träume auch schon seit meiner Kindheit davon, meine eigene Bassgitarre zu machen, eine Gitarre nach Wunsch des Kunden. Eine solche Gitarre kostet zwischen 4.000 und 6.000 Euro, aber ich würde sie erheblich günstiger verkaufen. Ich würde mir wünschen, dass mein Name darauf steht und volle Garantie auf das Produkt bietet“, stellt Milos zum Abschluss fest.