Von der Bühne ins Casino: Diese 7 Musiker sind große Fans von Glücksspielen

Obwohl es auf den ersten Blick nicht so scheinen mag, haben Glücksspiele und Musik eine faszinierende Verbindung. Nicht nur die Filmmusik und die großen Glücksspielklassiker in der Welt der Filme haben sich quasi verbündet, auch viele berühmte Musiker im echten Leben sind große Fans von Casinos und haben eine Leidenschaft für Glücksspiele. In diesem Artikel wird deshalb ein Blick auf die Musiker geworfen, die bekannt dafür sind, im Casino zu spielen. Darüber hinaus wird geklärt, woher die Leidenschaft zum Casino bei vielen Musikern überhaupt stammt.

Berühmte Musiker und ihre Leidenschaft für Glücksspiele

Nicht nur in Online Casinos in Österreich wird das Spielen immer beliebter – auch unter Musikern ist es kein Geheimnis, dass so manch einer in der Branche eine Vorliebe für Glücksspiele hat. Einige von ihnen sind sogar so begeistert, dass sie regelmäßig in Casinos spielen. Einer der bekanntesten Glücksspiel-Fans in der Musikwelt ist Frank Sinatra. Der legendäre Sänger war also eingefleischter Blackjack- und Pokerfan bekannt und lies sich nicht selten den Casinos von Las Vegas blicken.

Ein weiterer Musiker, der für seine Leidenschaft für Glücksspiele bekannt ist, ist Eric Clapton. Der berühmte Gitarrist hat eine Vorliebe für Roulette und soll angeblich schon große Gewinne in Casinos erzielt haben.

Die faszinierende Verbindung zwischen Musikern und Casinos

Musiker sind bekannt dafür, den Kick zu suchen – das mag an der kreativen Persönlichkeit liegen, die für die meisten Musiker so charakteristisch ist. Denn sie finden Inspiration in der aufregenden Atmosphäre eines Casinos und genießen den Nervenkitzel und die emotionale Achterbahn, die bei einer Glückssträhne freigesetzt wird. Einige Musiker haben sogar Songs über Glücksspiele geschrieben, wie zum Beispiel „The Gambler“ von Kenny Rogers.

Die Verbindung zwischen Musik und Glücksspielen geht jedoch über die persönliche Vorliebe der Musiker hinaus. Viele Casinos nutzen die Popularität von Musikern, um ihre eigene Veranstaltungen zu bewerben. Konzerte und Auftritte von Musikern in Casinos ziehen oft große Menschenmengen an und sorgen für eine aufregende Atmosphäre.

Ein Blick hinter die Kulissen: Musiker und ihre Liebe zum Glücksspiel

Während zahlreiche Musiker den Gang ins Casino genießen, gehen einige noch einen Schritt weiter. Einige haben sich ihr eigenes Heimcasino eingerichtet, in dem sie ihre Liebe zum Glücksspiel ihren persönlichen Touch verleihen und dort ausgelassen feiern. Eines der wohl bekanntesten Beispiele dafür ist der Musiker Slash, der sowohl für seine Liebe zum Poker als auch für seine wilden Parties bekannt ist.

Natürlich bleibt das Suchtpotential beim Spielen nicht aus. So haben auch Musiker mit den negativen Auswirkungen des Glücksspiels zu kämpfen. An Geschichten, in denen Stars große Summen in Casinos verloren haben und sich in einigen Fällen um ihre Existenz verzockt haben, mangelt es nicht. Verantwortungsbewusstes Spielen ist also ein Muss – ob Musiker oder nicht.