Minderjährige urinierten an die Moschee: Festnahme

Mehrere Minderjährige im Alter von 17 Jahren wurden in Bijeljina (Bosnien-Herzegowina) festgenommen, weil sie im Hof der Moschee in Bijeljina urinierten, teilte die Polizei der Republika Srpska mit. Die zuständige Bezirksstaatsanwaltschaft von Bijeljina sei über den Vorfall informiert, heißt es in der Mitteilung.

Die Islamische Gemeinschaft von Bijeljina hatte zuvor die Schändung der Dasnica-Moschee in Bijeljina verurteilt, und zwar unter Bezugnahme auf das am Freitag auf Facebook veröffentlichte Video, das unbekannte Personen beim Urinieren im Hof der Moschee zeigt. Die Moschee wird derzeit wiederaufgebaut.

„Neben der Schändung (vorsätzliches Urinieren an der Wand der Moschee) wurden auch Beleidigungen gegen Muslime geäußert. Die Islamische Gemeinschaft von Bijeljina wird die Aufzeichnungen an die Polizeibehörde in Bijeljina übergeben und erwartet möglichst rasche Auffindung und Bestrafung der Verantwortlichen“, wird eine Veröffentlichung der lokalen Islamischen Gemeinschaft in den serbischen Medien zitiert.