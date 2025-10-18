Mit 1,94 Promille: Alkolenker rast in Stopptafel – Zeugen verhindern Flucht

Mitten in der Nacht krachte ein 29-Jähriger mit 1,94 Promille in eine Stopptafel. Couragierte Zeugen vereitelten seine Fluchtversuche.

Ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung verursachte in der Nacht auf Samstag einen Verkehrsunfall in Katsdorf. Der stark alkoholisierte Lenker kollidierte gegen 1:30 Uhr im Ortsgebiet mit einer Stopptafel an der Kreuzung der Katsdorfer Straße mit dem Breitwiesweg. Das Verkehrszeichen wurde bei dem Aufprall erheblich beschädigt.

Fluchtversuch verhindert

Augenzeugen verhinderten mehrfach, dass der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug flüchten konnte. Als die alarmierte Polizeistreife eintraf, fanden die Beamten den Mann sichtlich betrunken in seinem Wagen auf einem nahegelegenen Parkplatz vor. Die durchgeführte Alkoholkontrolle bestätigte den Verdacht: Der Fahrer hatte einen Blutalkoholwert von 1,94 Promille.

Der 29-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.