Mit dem Zug ans Meer: ÖBB startet neuen Nightjet von Wien nach Split

Die ÖBB bieten ab dem letzten Freitag eine Nachtzug-Verbindung von Bratislava über Wien und Graz nach Split an. Der Nightjet wird in den Sommermonaten zwei Mal wöchentlich gefahren. Passagiere können in der Nacht komfortabel an die kroatische Küste reisen und dabei sogar das Auto oder Motorrad im Gepäck haben.

Die Nightjet-Bahn fährt seit 18. Juni bis Mitte September, zweimal wöchentlich auf der Fahrstrecke Bratislava-Wien-Graz-Split. Wenn man beispielsweise um 18.01 Uhr in Wien einsteigt, ist man um 9.50 Uhr in Split. Fahrkarten sind ab sofort buchbar, ab 29,90 Euro kostet ein Fahrticket für den Sitzwagen und Fahrgäste die lieber schlafen wollen gibt es den Schlafwagen für 69,90 Euro.

Aufgrund der Coronapandemie und der Infektionszahlen waren alle ÖBB-Nachtzüge ausgesetzt.