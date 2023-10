Mit Studium in die Gesundheits- und Krankenpflege starten

Sie wollen in einem vielfältigen Job mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten arbeiten? Im Berufsfeld der Gesundheits- und Krankenpflege finden Sie den Bereich, der zu Ihnen passt: Vom Arbeiten im Krankenhaus, in Arztpraxen oder anderen Gesundheitseinrichtungen bis zur mobilen Gesundheits- und Krankenpflege. Auch die Spezialisierung in einem Fachgebiet, etwa in der Intensivkrankenpflege, Kinder- und Jugendlichenpflege oder psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege ist möglich.

Mit dem Bachelorabschluss sofort einen Job finden

Das Bachelorstudium der Gesundheits- und Krankenpflege bereitet Sie auf eine Karriere in der professionellen Pflege optimal vor. Sie schließen mit dem Bachelor of Science in Health Studies ab und bekommen gleichzeitig die Berufsberechtigung. So können Sie sofort als Gesundheits- und Krankenpflegepersonen im gehobenen Dienst arbeiten. 98 Prozent der Absolvent*innen stehen sofort nach dem Abschluss im Berufsleben.

In sechs Semestern Pflegeforschung und praktische Erfahrung kombinieren

Viel Praxis und die Kombination von pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen und fachspezifischen Fertigkeiten steht in den sechs Semestern am Studienplan. So lernen Studierende beispielsweise in den Fertigkeitentrainings Mobilisierungsmethoden für Patient*innen, Umgang mit Zentralvenenkathetern oder angewandte Hygienemethoden. Die FH Campus Wien verfügt über innovativ ausgestattete Funktions- und Simulationsräumen und hat als einzige FH auch eine hauseigenen Lehr-Intensivstation und einen Forschungs-OP. Zusätzlich sind Studierende bereits ab dem ersten Semester in geriatrischen Einrichtungen und unterschiedlichen Krankenhaus-Abteilungen im Einsatz und können so das Gelernte gleich in der Praxis anwenden.

Studienstandorte in Wien

Die FH Campus Wien bietet die Studienplätze in Kooperation mit dem Wiener Gesundheitsverbund, den Barmherzigen Brüdern, dem Vinzentinum Wien und dem Fonds Soziales Wien an. Die FH Campus Wien ist mit den Partner*innen Fonds Soziales Wien und dem Wiener Gesundheitsverbund Teil der Ausbildungsoffensive Pflege Zukunft Wien. #WissenSchafftPflege

Von Wiener Pflegeausbildungsprämie profitieren

Während des Studiums erhalten Studierende, nach Antragsstellung, derzeit von der Stadt Wien eine finanzielle Unterstützung von 600 Euro pro Monat in Form der Wiener Pflegeausbildungsprämie. Auch viele weitere Förderungsmöglichkeiten stehen offen – lassen Sie sich beraten.

Infokasten Informieren Sie sich jetzt in einer der vielen Onlineinfosessions und bewerben Sie sich für den nächsten Studienstart im Februar!

Ab Jänner ist die Bewerbung für Studienstart September 2024 möglich.

www.fh-campuswien.ac.at/pflege_b

