Mit Trinkflasche verwechselt: Arbeiter trinkt Motorreiniger

Ein unglücklicher Zwischenfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach 10 Uhr im Brennerbasistunnel, als ein polnischer Arbeiter in einer fatalen Verwechslung einen Schluck aus der falschen Flasche nahm. Der 55-jährige Mann, der in den Tunneln des Brenners tätig war, griff irrtümlich zu einer Flasche mit Motorreiniger-Konzentrat, in der Annahme, es handle sich um seine Trinkflasche.

Die Ermittler berichten, dass der Arbeiter, nachdem er den bitteren Geschmack erkannt hatte, mit reichlich Wasser gespült wurde, um die gefährliche Substanz so gut wie möglich aus seinem Körper zu entfernen. Anschließend wurde er schnellstmöglich zum Tunnelausgang gebracht, um auf die Rettungskräfte zu warten.

Schwere der Verletzungen unbekannt

Die Rettungskräfte, die am Tunnelausgang bereitstanden, übernahmen den Arbeiter sofort und brachten ihn ohne Verzögerung in die Klinik Innsbruck. Die genaue Schwere seiner Verletzungen ist bislang unbekannt, jedoch wurde bestätigt, dass er Verletzungen erlitten hat.

Dieser Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Sicherheitsvorkehrungen, die am Arbeitsplatz getroffen werden müssen, um solche tragischen Verwechslungen zu vermeiden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass gefährliche Substanzen deutlich gekennzeichnet und von Lebensmitteln und Getränken getrennt aufbewahrt werden, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Die Ermittler und die Polizei sind weiterhin dabei, den genauen Hergang des Vorfalls zu rekonstruieren und die Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz zu überprüfen. Dieser tragische Vorfall dient als ernüchternde Erinnerung daran, wie wichtig es ist, stets auf die Sicherheit am Arbeitsplatz zu achten.