Arbeitsunfall auf Baustelle: Bosnier schwer verletzt (VIDEO)

In Wels-Schafwiesen löste ein Arbeitsunfall am Dienstagmorgen einen großen Rettungseinsatz aus.



Die Feuerwehr, der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Polizei waren vor Ort, nachdem ein 54-jähriger bosnischer Staatsbürger aus Wels vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit von einer Platte stürzte und schwere Verletzungen erlitt.



Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr und der Mann fiel in einer Höhe von etwa zweieinhalb Metern. Glücklicherweise konnten Arbeitskollegen und Rettungskräfte den Mann schnell aus der Baugrube retten und ihm vor Ort Erste Hilfe leisten.

Anschließend wurde er ins Krankenhaus Wels gebracht. Auch die Feuerwehr half bei der Rettung. Aufgrund des Einsatzes musste die Mühlstrasse im Bereich der Rettungsarbeiten kurzzeitig gesperrt werden.