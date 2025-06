Mitten in der Nacht: Erdbeben erschüttert serbische Stadt

Nächtliche Unruhe im serbischen Kurort: Die Erde bebte in Sokobanja mit einer Stärke von 2,3. Experten lokalisierten das Epizentrum tief unter der Oberfläche.

In den frühen Morgenstunden wurde in der Region Sokobanja (Kurort im Osten Serbiens) ein leichtes Erdbeben registriert. Wie das Republikanische Seismologische Institut Serbiens mitteilte, erreichte der Erdstoß eine Stärke von 2,3 auf der Richterskala. Die seismischen Aktivitäten wurden um 4:22 Uhr aufgezeichnet, wobei sich das Epizentrum in einer Tiefe von neun Kilometern befand.

