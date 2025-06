Süße Verführung: Wie wurde Eis erfunden?

Es ist schwer, sich warme Sommertage ohne die beliebte Erfrischung – Eiscreme – vorzustellen. Ob Schokolade, Vanille, Erdbeere oder ausgefallenere Sorten wie Pistazie oder Mango: Eis ist ein fester Bestandteil unseres Alltags geworden. Aber hast du dich jemals gefragt, woher diese eiskalte Köstlichkeit eigentlich stammt?

Die Geschichte des Eises beginnt lange vor der Entstehung der ersten modernen Eisdielen. Man glaubt, dass die Menschen im Alten Ägypten bereits eine frühe Form von Eis genossen haben, die aus gesüßter Milch, Sahne oder Joghurt bestand, gemischt mit kandierten Früchten und Nüssen.

Die Ankunft des Eises in Europa

Bereits 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung existierte in China ein Rezept, das als Vorläufer des heutigen Eises gilt. Die erste dem heutigen Speiseeis ähnliche Form kam jedoch erst viel später nach Europa.

Marco Polo schrieb nach seiner Rückkehr aus dem Fernen Osten im Jahr 1292 über ein gefrorenes Dessert, das am Hofe von Kublai Khan (im heutigen Peking) serviert wurde. Man vermutet, dass dies das ursprüngliche Eisrezept war. Später wurde am italienischen Hof ein Eis speziell nach diesem geheimen Rezept zubereitet.

Auch in antiken römischen Quellen finden sich Hinweise auf eisähnliche Desserts. Kaiser Nero soll seine Diener in die Berge geschickt haben, um Schnee und Eis zu holen, das dann mit Honig und Früchten vermischt wurde. Auch wenn das noch kein Eis im heutigen Sinne war, handelte es sich um eine frühe Form erfrischender Desserts.

Der Weg zur Popularität

Italienische Konditoren perfektionierten die Rezepte. Dank Caterina de’ Medici, die den französischen König Heinrich II. heiratete, fand das Eis auch Einzug in den französischen Adel. Damals war diese Leckerei ein Luxusgut, das ausschließlich der Aristokratie vorbehalten war.

Man geht davon aus, dass Francesco Procopio dei Coltelli, ein sizilianischer Einwanderer, im Jahr 1686 das Café Procope in Paris eröffnete und damit das Eis in Frankreich populär machte.

Im 18. Jahrhundert überquerte das Eis den Atlantik und erreichte Amerika. Ein Wendepunkt in seiner Geschichte war das Jahr 1851, als Jacob Fussell in Baltimore das erste Unternehmen zur industriellen Herstellung von Eiscreme gründete. Dadurch wurde Eis für die breite Öffentlichkeit zugänglich, und die Massenproduktion ermöglichte eine weitreichende Verbreitung. Gleichzeitig wurde Eis im 19. Jahrhundert weiterhin in handwerklichen Betrieben in ganz Europa hergestellt – mit Liebe zum Detail und Vielfalt im Geschmack.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ermöglichte die industrielle Revolution und der technische Fortschritt im Bereich der Kühlung eine noch umfangreichere Produktion.

Eiscreme heute

Heute gibt es unzählige Sorten und Variationen – von klassischen Geschmacksrichtungen bis hin zu ungewöhnlichen Kombinationen wie Eis mit Ajvar-, Wein- oder Rakija-Geschmack. Trotz aller Innovationen bleibt das Wesentliche gleich: Eiscreme ist ein Symbol für Kindheit, Freude und ein unverzichtbarer Teil des sommerlichen Genusses.