Mobilfunkpreise: So spart ihr beim Anbieterwechsel!

Teuerung, 5G-Ausbau, mehr Datenvolumen und kein Servicepauschale mehr – wer auf einen aktuellen Mobilfunktarif umsteigt, kann Geld sparen. Die neuen Tarife sind durchwegs günstiger im Vergleich zum Vorjahr. Achtung, wer an einem Vertrag mit Preisindexklausel festhält, zahlt drauf! Das zeigt ein aktueller AK Monitor zur Produkt- und Preisentwicklung bei 21 Mobilfunkanbietern von Februar 2024 bis Mai 2025. Dabei wurden fünf unterschiedliche Nutzertypen mit neuen Verträgen analysiert.

Die günstigsten monatlichen Preise für neue Mobilfunktarife sind durchwegs gesunken im Vergleich zu 2024. Konkret zeigt der AK Tarifmonitor: Besonders Nutzer mit hohem Datenverbrauch (rund 30 GB pro Monat) dürfen sich freuen: Sie können bis zu 7,7 Prozent sparen. Bei weniger Datenverbrauch fallen die Preissenkungen geringer aus. Der Durchschnittskunde mit zehn GB-Verbrauch zahlt monatlich um rund zwei Prozent weniger. Die Ersparnis gilt nur, wenn Konsument:innen ihren Tarif wechseln, also auf einen neuen umsteigen.

Inflation schlägt bei alten Verträgen zu: Wer am Vertrag festhält und eine Wertsicherungsklausel drinnen hat, zahlt deutlich mehr – bei Verträgen, die vor 2022 abgeschlossen wurden und nach wie vor aktiv sind, macht die Preiserhöhung aufgrund der hohen Inflationsraten der letzten drei Jahre in Summe gut 20 Prozent aus. Wertsicherungsklauseln haben die drei großen Anbieter in ihren Verträgen. Viele kleinere Anbieter verzichten auf Preisindexierungen und halten die Preise konstant.

Servicepauschale gibt’s nicht mehr

Kein einziger Mobilfunkanbieter verlangte im Mai 2025 noch ein Servicepauschale bei Neuverträgen. Auch die einst gängige Aktivierungsgebühr verschwindet langsam von der Bildfläche – bloß drei kleinere Anbieter langen hier zu und verlangen zwischen 1,99 und 25 Euro.

5G am Vormarsch: Fast die Hälfte aller Vertragstarife (2024: 29 Prozent) und 29 Prozent (2024: vier Prozent) aller Wertkartentarife haben schon den neuen Standard.

So sparen Sie bei Ihrem Mobilfunktarif

Datenverbrauch checken: Wenn Sie wissen, wie viel Sie wirklich verbrauchen, finden Sie leichter einen günstigeren Tarif. Schauen Sie auf der Rechnung nach, was Sie in den letzten vier Monaten verbraucht haben.

AK Handyrechner nutzen: Mit dem AK Handyrechner https://handy.arbeiterkammer.at/tarifrechner/ finden Sie schnell den passenden Tarif.

Netzqualität prüfen: Auf https://www.netztest.at/de/Karte erfahren Sie, wo welches Netz schnell ist.

Anbieter wechseln: Beachten Sie die Kündigungsfristen bei Ihrem aktuellen Anbieter, wenn Sie wechseln. Ihre Nummer bleibt – Sie können sie mitnehmen. Nur bei einem bloßen Markenwechsel innerhalb desselben Anbieters geht das nicht (ohne weiteres). Sicherheitshalber vorab erkundigen, denn manchmal ist es doch möglich!