Modezar Armani: 12-Milliarden-Erbe in den Händen dieser Person?

Ein Milliardenvermögen, ein Luxusimperium und ein enger Kreis von Vertrauten – der am 4. September 2025 verstorbene Modezar Giorgio Armani hinterlässt sein Lebenswerk in ausgewählten Händen.

Giorgio Armanis Erbe

Der im Alter von 91 Jahren in Mailand verstorbene Modeschöpfer Giorgio Armani hat ein beeindruckendes Imperium zurückgelassen. Sein auf 12,1 Milliarden Dollar geschätztes Vermögen stammt aus dem vor einem halben Jahrhundert gegründeten Unternehmen, das bis zuletzt rund 2,7 Milliarden Dollar jährlich erwirtschaftete. Das Armani-Reich erstreckt sich weit über Bekleidung hinaus und umfasst Accessoires, Möbel, Parfüms, Kosmetik, Bücher, Blumen und sogar Schokolade. Auf der Forbes-Liste rangierte er zum Todeszeitpunkt als zweitreichster Italiener nach Giovanni Ferrero, dem Nutella-Erben.

Der Stardesigner, der nie verheiratet war und keine Kinder hatte, äußerte gegenüber der Financial Times seinen Wunsch, sein Erbe zwischen seinen Mitarbeitern und seiner Familie aufzuteilen. Bis zu seinem Tod blieb Armani alleiniger Eigentümer seines Modeimperiums und plante die Nachfolge sorgfältig. Zu seinen Hinterbliebenen zählen seine jüngere Schwester Rosana sowie seine Nichten Silvana und Roberta, die Töchter seines Bruders Sergio, die bereits Führungspositionen im Luxusmodehaus innehaben. Auch sein Cousin Andrea Camerana gehört zum engsten Familienkreis.

Armanis Vertraute

„Meine Nachfolgepläne bestehen aus der schrittweisen Übertragung von Verantwortlichkeiten an jene, die mir am nächsten stehen“, erklärte Armani einst der FT. Dabei dachte er besonders an Pantaleo Leo Dell’Orco, den Direktor für Männermode im Unternehmen. Dell’Orco, 72, galt als emotionaler Partner des Designers und wurde als Familienmitglied betrachtet. Die beiden lebten viele Jahre zusammen, wobei Armani trotz seiner selbst beschriebenen Gleichgültigkeit gegenüber der Liebe betonte, dass Leo ihm am nächsten stehe.

Obwohl ihre enge Verbindung offensichtlich war, machten Armani und Dell’Orco ihre Beziehung nie zum öffentlichen Thema. In Armanis 2022 erschienener Biografie „Per Amore“ heißt es: „Sein richtiger Name ist Pantaleo… er ist die Person, der ich meine intimsten Gedanken anvertraut habe, persönliche, geschäftliche und andere, die er mit großer Diskretion für sich behalten hat.“ Armani trug zudem einen auffälligen Diamantring, dessen Bedeutung er selbst nie vollständig erklärte.

Auf der Erbliste stehen auch seine Nichten an prominenter Stelle: Silvana Armani, die mit ihrem Onkel an Damenkollektionen arbeitete, sowie Roberta Armani, die für das Familienunternehmen ihre Schauspielkarriere aufgab und als PR-Direktorin tätig war. Beide standen dem Modeschöpfer besonders nahe.

Luxuriöses Vermögen

Zum Nachlass des Designers gehören zahlreiche Immobilien in Weltmetropolen wie New York, Mailand und Paris. Der Modezar besaß zudem das Basketballteam Olimpia Milano und eine luxuriöse 60-Meter-Megayacht im Wert von 60 Millionen Dollar, deren Fertigung zweieinhalb Jahre in Anspruch nahm.

Wie die Daily Mail berichtet, wird die Beerdigung im privaten Rahmen stattfinden. Fans und Wegbegleiter erhalten am Wochenende in Mailand die Möglichkeit, sich am offenen Sarg von Giorgio Armani zu verabschieden.