Verstappen und Ferrari? Champion stellt knallharte Bedingungen

Max Verstappen lässt die Tür zu Ferrari einen Spalt offen, stellt aber klare Bedingungen. Der vierfache Weltmeister räumt ein, dass die italienische Traditionsmarke eine besondere Anziehungskraft besitzt. „Natürlich hat Ferrari für jeden Fahrer eine besondere Bedeutung“, gibt der Red-Bull-Pilot zu. Verstappen zeigt Verständnis für das Ferrari-Interesse seines Vorgängers Lewis Hamilton und erklärt: „Die Marke ist riesig, und viele träumen davon, einmal in einem Ferrari zu sitzen.“

Der Niederländer macht jedoch unmissverständlich klar, dass er nicht allein für den Namen wechseln würde. „Ich würde nicht einfach nur zu Ferrari gehen, um Ferrari-Fahrer zu sein. Wenn, dann will ich dort gewinnen.“ Siege mit Ferrari sind noch einmal etwas ganz Besonderes“, betont Verstappen. Für die kommende Saison bekennt sich der 27-Jährige klar zu seinem aktuellen Rennstall und unterstreicht, dass sportliche Faktoren für ihn entscheidend sind.

Sportliche Priorität

„Es muss sportlich passen. Wer weiß, was die Zukunft bringt – besonders mit den neuen Regeln ab 2026.“ Die laufende Saison verläuft für den Ausnahmefahrer durchwachsen. Als Dritter der Fahrerwertung liegt Verstappen mit 104 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Oscar Piastri und hat nur noch theoretische Chancen auf den WM-Titel.

Sieglose Phase

Seit seinem Triumph in Imola am 18. Mai wartet er auf einen Grand-Prix-Sieg. Diese sportliche Talfahrt könnte durchaus Einfluss auf seine Zukunftsplanung haben. Acht Rennen in Folge blieb der Niederländer ohne Sieg – eine ungewöhnlich lange Durststrecke für den Ausnahmepiloten. Dennoch bleibt Verstappen seiner pragmatischen Linie treu: Erst wenn die sportlichen Rahmenbedingungen stimmen, kommt ein Teamwechsel für ihn in Frage.

Vertragslage und Zukunftsoptionen

Verstappens Red-Bull-Vertrag läuft bis Ende 2026, doch bereits jetzt bestätigt sein Vater Jos Verstappen, dass informelle Gespräche mit Ferrari stattgefunden haben. Ein Wechsel wäre jedoch frühestens ab 2027 realistisch, da sowohl Charles Leclerc als auch Lewis Hamilton langfristige Verträge bei der Scuderia besitzen. Für die kommende Saison bekennt sich der 27-Jährige klar zu seinem aktuellen Rennstall.