Modric bricht neuen Weltrekord, das hat bisher keiner geschafft

Kroatien startete die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar gegen Marokko als kleiner Favorit in diesem Spiel, konnte aber nicht gewinnen – das Spiel endete mit einem Ergebnis von 0:0.

Die Legende der kroatischen Nationalmannschaft und der aktuelle Kapitän der Repräsentation, Luka Modric, wurde mit 37 Jahren und 75 Tagen das älteste Mitglied der kroatischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in der Geschichte dieses Landes. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid war auch der erste Spieler in der Geschichte, der seit drei Jahrzehnten bei Europa- und Weltmeisterschaften spielte.

Modric debütierte 2006 in einem Freundschaftsspiel gegen Argentinien für Kroatien. Er absolvierte 155 Einsätze im Trikot der Nationalmannschaft und erzielte dabei 23 Tore. Bei der letzten Weltmeisterschaft in Russland wurde er zum besten Spieler des Turniers gekürt.