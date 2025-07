Monatelange Ungewissheit vorbei – 61-Jähriger auf Krk nicht überlebt

Traurige Gewissheit nach monatelanger Suche: Ein vermisster Wiener wurde tot auf der kroatischen Insel Krk gefunden. Der 61-Jährige litt an Demenz.

Ein im Vorjahr auf der kroatischen Insel Krk vermisster Wiener ist tot aufgefunden worden. Die Initiative „Österreich findet euch“ gab am Dienstag über Facebook bekannt, dass der Mann nicht mehr am Leben ist. Das österreichische Außenministerium hat auf Anfrage der Austria Presse Agentur den Todesfall eines Staatsbürgers in Kroatien bestätigt, verwies jedoch auf Datenschutzgründe, weshalb keine weiteren Einzelheiten preisgegeben werden könnten.

Fund im Waldgebiet

Medienberichten zufolge entdeckte ein Jäger im April die sterblichen Überreste des 61-jährigen Mannes in einem Waldgebiet.

Der Verstorbene hatte an Demenz gelitten.

Der tragische Vorfall ereignete sich bereits im vergangenen Jahr. Der Wiener verschwand kurz nach der Ankunft mit seiner Familie im Ferienhaus, als er nur wenige Minuten unbeaufsichtigt war. Trotz sofort eingeleiteter intensiver Suchmaßnahmen konnte der Mann nicht gefunden werden. Besonders erschütternd: Die sterblichen Überreste wurden schließlich in unmittelbarer Nähe des Ferienhauses entdeckt.

⇢ Demenz-Drama: „Stirb langsam“-Star Bruce Willis kann nicht mehr sprechen



📍 Ort des Geschehens

⇢ Stille Alzheimer-Gefahr im Büro: Diese Alltagsgewohnheit frisst Ihr Gehirn