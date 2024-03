Monika Ivkic verliert ihr Gehör auf einem Ohr

Monika Ivkic, die serbische Sängerin, die trotz ernsthafter Hörprobleme ihren Weg in die Musikindustrie fand, ist bekannt für ihre Teilnahme an der Show „Zvezde Granda„. Doch hinter dem Rampenlicht verbirgt sich eine Geschichte von Entschlossenheit und Leidenschaft, die ihren Anfang in Deutschland nahm.

Monika Ivkic ist mehr als nur eine Sängerin. Sie ist eine Kämpferin, die trotz ernsthafter Hörprobleme ihren Weg in die Musikindustrie gefunden hat. Ihre Geschichte beginnt in ihrer Kindheit, als sie durch einen unglücklichen Vorfall ihr Gehör beschädigte. „Ich liebte Bonbons und habe sie ständig gestohlen. Als ich drei Jahre alt war, aß ich ein Bonbon und steckte die Verpackung in mein Ohr, was niemand bemerkte. Die Verpackung blieb drei Tage in meinem Ohr, es entzündete sich alles und ich musste eine kleine Operation durchführen lassen. Seitdem ist mein Gehör beschädigt. Deshalb höre ich besser mit dem rechten Ohr als mit dem linken“, erzählt Monika.

Erfolgreiche Teilnahme an Musikshow

Trotz dieses Rückschlags ließ sich Monika nicht entmutigen und begann ihre musikalische Reise. Sie nahm an einer populären Musikshow in Deutschland teil und erzielte dort großen Erfolg. „Ich belegte den vierten Platz von 30.000 Kandidaten. Ich war total im Trend, sang ausländische Musik, deutsche und englische Lieder… Ich musste dorthin umziehen, nach der ersten Runde sagten sie mir, dass ich, wenn ich weiter konkurrieren will, nach Deutschland ziehen muss“, erinnert sie sich.

Ihr Erfolg in Deutschland öffnete ihr viele Türen. Sie traf Mariah Carey, wurde von Kelly Rowland gelobt und war zu Gast bei MTV in Deutschland. Doch trotz der vielen Angebote, die sie nach dem Wettbewerb erhielt, entschied sie sich, ihren eigenen Weg zu gehen. „Ich will mich nicht verkaufen, vor allem nicht für Geld, ich liebe Musik, ich liebe diesen Job. Ich bin nicht der Typ, der sagt – hier ist das Geld, aber du musst alles tun“, sagt sie.

Monika Ivkic ist ein Beispiel dafür, dass man trotz Hindernissen seinen Traum verfolgen kann. Ihre Geschichte ist eine Inspiration für alle, die trotz Widrigkeiten ihren Weg gehen wollen. Sie zeigt, dass man mit Leidenschaft und Entschlossenheit alles erreichen kann.