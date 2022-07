Montenegro bekommt erste Autobahnstrecke (VIDEO)

Die Autobahnstrecke zwischen Kolasin und Montenegros Hauptstadt Podgorica ist nach 7 Jahren nun endlich fertiggestellt und bereit für die ersten Reisenden. Die feierliche Eröffnung der Autobahn erfolgt morgen, 13. Juli, am Nationalfeiertag von Montenegro.

Der 41 km lange neue Streckenabschnitt Smokovac-Matasevo wird die Fahrt zur montenegrinischen Küste wesentlich schneller und sicherer machen. Die gefährliche Strecke durch die Schlucht von Moraca gehört damit der Vergangenheit an.

Die Autofahrer wollen natürlich auch die Kosten wissen. In den ersten sieben Tagen nach der Eröffnung ist die Benützung der Autobahn gratis. Den neuesten Informationen zufolge wird danach die Mautgebühr in Montenegro zwischen 3 und 3,5 Euro betragen.

Zu erwähnen ist auch die Sicherheit – die maximale Geschwindigkeit auf diesem Autobahnabschnitt beträgt nämlich 100 km/h. Nach der Mautstation gibt es drei Fahrstreifen. Wenn Sie sich nicht richtig einordnen oder die erste Ausfahrt Richtung Küste verpassen, gibt es ein paar Kilometer weiter eine zweite Ausfahrt. Die gesamte Strecke ist videoüberwacht, so dass in jeder Notsituation Einsatzkräfte wie Feuerwehr und Polizei sofort informiert werden und sich vor Ort einfinden können.

Ein Fun Fact zum Schluss: Sollte die Autobahn am 13. Juli 2022 in Betrieb genommen werden, so wird die Verspätung der Fertigstellung drei Jahre, zwei Monate und drei Tage gedauert haben. Ursprünglich hätte dieser Streckenabschnitt nämlich im Mai 2019 für den Verkehr freigegeben werden.