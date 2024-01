Morgen oder Abend: Welcher Zeitpunkt ist ideal für ein Training?

Sport ist ein fester Punkt auf der To-Do-Liste vieler Menschen. Doch wusstest Du, dass der Zeitpunkt des Trainings maßgeblich zur Effektivität beitragen kann? Insbesondere Frühsport bringt zahlreiche mentale und körperliche Vorteile mit sich, die wir in diesem Beitrag genauer unter die Lupe nehmen.

Im Zuge des Jahreswechsels setzen sich viele vor, mehr Sport zu treiben und gesünder zu leben. Doch wie lässt sich dieser Vorsatz am besten in die Tat umsetzen? Eine wesentliche Rolle spielt dabei der Zeitpunkt des Trainings. Hierbei zeigt sich der Morgen als besonders effektiv. Doch warum ist das so?

Morgensport hat viele Vorteile

Professor Stefan Schneider, Hirnforscher an der Deutschen Sporthochschule in Köln, betont, dass Sport das logische Denken und die Konzentrationsfähigkeit für bis zu zehn Stunden fördert. Er vergleicht das Prozedere mit der Reset-Taste bei einem Computer, dessen Arbeitsspeicher überlastet ist.

Eine Studie der Northumbria University Newcastle ergänzt diese Erkenntnisse: Sie belegt, dass bis zu 20 Prozent mehr Fett verbrannt wird, wenn bereits vor dem Frühstück Sport betrieben wird.

Sport am Morgen wirkt sich nicht nur auf unsere körperliche Fitness aus, sondern auch auf unser Gehirn. Durch die körperliche Aktivität werden im Gehirn Botenstoffe freigesetzt, die unsere Stimmung positiv beeinflussen. Gleichzeitig fühlen wir uns fitter und aktiver – ein idealer Start in den Tag.

Richtiges Frühstück

Zudem regt Sport am Morgen den Stoffwechsel an und fördert so die Kalorienverbrennung. Wichtig hierbei ist jedoch ein gesundes und ausgewogenes Frühstück im Anschluss, um den Körper mit ausreichend Energie zu versorgen.

Du fragst dich nun sicherlich, wie man den Frühsport in Ihren Alltag integrieren kann. Die gute Nachricht: Man muss dafür keinesfalls zwei Stunden früher aufstehen. Bereits eine zwanzigminütige Sporteinheit am Morgen wirkt sich positiv auf Ihre Gesundheit aus und lässt dich fitter in den Tag starten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Frühsport viele Vorteile mit sich bringt – sowohl für die mentale als auch für die körperliche Gesundheit. Probier es aus und starte fit in den Tag!