Morgenschock: Erdbeben erschüttert Serbien

Serbien wurde am frühen Morgen von einem leichten Erdbeben erschüttert. Das Seismologische Institut der Republik meldete einen Erdstoß der Stärke 2,6 auf der Richterskala im Gebiet um Gornji Milanovac in Zentralserbien. Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von sechs Kilometern.

Laut der Intensitätsskala können Erdbeben dieser Stärke geringfügige Schäden verursachen. Nach aktuellen Informationen wurden jedoch keine Schäden oder Verletzte gemeldet.

Die Region um Gornji Milanovac verzeichnet regelmäßig seismische Aktivitäten. Im Umkreis von 100 Kilometern werden durchschnittlich 108 Erdbeben pro Jahr registriert, wobei die meisten davon nur eine geringe Intensität aufweisen und selten zu nennenswerten Schäden führen.

