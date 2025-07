Familienbeihilfe: Das sind die Auszahlungstermine!

Mehr Planbarkeit für Eltern: Die Familienbeihilfe kommt künftig pünktlich zum achten Tag des Monats. Doch der Sparkurs der Regierung wirft Schatten auf die Reform.

Österreichische Familien erhalten monatlich staatliche Unterstützung durch die Familienbeihilfe. Nach einer kürzlichen Reform können sich Eltern nun auf einheitliche Auszahlungstermine verlassen. Die finanzielle Hilfe wird spätestens zum achten Tag jedes Monats überwiesen.

Familienministerin Claudia Plakolm betont die Vorteile: „Der technische Fortschritt ermöglicht es, dass auch Leistungen des Staates zuverlässiger und besser abgewickelt werden können. Für die Familien bedeutet das konkret mehr Planbarkeit.“ Die Ministerin zeigt sich zufrieden mit der neuen Regelung, die für mehr Verlässlichkeit sorgt.

Aktuelle Kontroverse

Für Diskussionen sorgt allerdings der aktuelle Sparkurs der Bundesregierung im Bereich der Familienförderung. Die Familienbeihilfe soll in den nächsten zwei Jahren nicht an die Inflation angepasst werden. Eine Valorisierung (Wertanpassung) ist somit vorerst nicht vorgesehen.

Wie stark die ausgesetzte Inflationsanpassung Familien trifft, zeigen aktuelle Berechnungen: Durch die fehlende Valorisierung werden im Durchschnitt rund 4,20 Euro pro Kind und Monat weniger ausbezahlt. Was auf den ersten Blick nach einem geringen Betrag klingt, summiert sich für den Staat zu erheblichen Einsparungen von über 100 Millionen Euro im Jahr 2026. Für Mehrkindfamilien bedeutet dies einen spürbaren realen Kaufkraftverlust, da die Leistung trotz steigender Lebenshaltungskosten unverändert bleibt.

Auszahlungstermine 2024

Für das zweite Halbjahr gelten folgende Auszahlungstermine der Familienbeihilfe:

Juli: Überweisung am 8. August

August: Überweisung am 8. September

September: Überweisung am 8. Oktober

Oktober: Überweisung am 7. November

November: Überweisung am 5. Dezember

Die Auszahlungstermine für das Jahr 2025 stehen ebenfalls bereits fest und können eingesehen werden. Ab 2025 wird die Familienbeihilfe unabhängig von Wochenenden und Feiertagen spätestens am 8. jedes Monats auf das Girokonto überwiesen. Die Auszahlung erfolgt automatisch und betrifft alle Überweisungen innerhalb des SEPA-Raums.