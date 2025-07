Ab heute: So viel Familienbeihilfe wird euch ausbezahlt

Die finanzielle Unterstützung für Familien wächst: Seit Jahresbeginn gibt es mehr Geld und verlässlichere Auszahlungstermine für rund zwei Millionen Kinder in Österreich.

In Österreich erhalten monatlich etwa zwei Millionen Kinder Familienbeihilfe, eine zentrale Säule der staatlichen Familienförderung. Diese Unterstützungsleistung wird aus dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) finanziert, der auch andere Förderungen wie das Kinderbetreuungsgeld abdeckt. Seit Anfang des Jahres profitieren Familien von einer Erhöhung der Beihilfe durch die Valorisierung: Die Sätze wurden von bisher 132,30 bis 191,60 Euro auf nun 138,40 bis 200,40 Euro pro Monat und Kind angehoben – abhängig vom Alter des Kindes. Auch der gemeinsam überwiesene Kinderabsetzbetrag steigt auf 70,90 Euro. Damit können Familien für ein Kind monatlich bis zu 271,30 Euro erhalten, was einer Erhöhung um 11,90 Euro entspricht. Auf das Jahr gerechnet bedeutet dies ein Plus von 142,80 Euro.

Verbesserte Auszahlung

Die finanzielle Planbarkeit für Familien wurde verbessert, da die Auszahlung seit Juli jeweils spätestens zum 8. des Monats erfolgt. Allerdings können sich diese Termine durch Wochenenden oder Feiertage verschieben. Wer wissen möchte, wann im Juli mit der Überweisung zu rechnen ist, kann dies auf der Webseite Finanz.at nachsehen. Dort finden Familien, die bereits auf die aktuelle Auszahlung warten, auch Informationen zur Höhe der Beträge.

Laut Familienministerium gilt die neue Regelung für alle Überweisungen auf ein SEPA-Girokonto und ist unabhängig von Wochenenden oder Feiertagen gültig. Dadurch sollen Familien zuverlässiger planen können, wann das Geld auf ihrem Konto eingeht.

Beihilfe-Rechner

Mit dem Familienbeihilfe-Rechner auf Finanz.at lässt sich die individuelle Höhe der Leistung berechnen. Das Tool zeigt auch die zu erwartenden Beträge für 2025 an. Im kommenden Jahr können Familien – je nach Alter des Kindes – bis zu 3.255 Euro pro Kind erhalten. Auf Finanz.at sind zudem sämtliche Auszahlungstermine für 2025 einsehbar.

Die Familienbeihilfe wird zwölfmal jährlich an alle Eltern bzw. Familien überwiesen, deren Kinder die notwendigen Voraussetzungen erfüllen und somit anspruchsberechtigt sind.

Aussetzung der weiteren Valorisierung

Familien sollten allerdings beachten, dass im Rahmen des aktuellen Sparpakets der Bundesregierung die jährliche Anpassung der Familienbeihilfe an die Inflation für die Jahre 2025 und 2026 ausgesetzt wurde. Die seit 2023 eingeführte automatische Valorisierung, die eigentlich eine regelmäßige Erhöhung entsprechend der Teuerungsrate vorsieht, wird in diesem Zeitraum nicht umgesetzt. Betroffene Familien müssen daher in den kommenden zwei Jahren mit gleichbleibenden Beträgen rechnen.

