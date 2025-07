Cevapcici und Selfie-Wahnsinn: YouTuber IShowSpeed versetzt Kroatien in Ekstase

Vier Millionen Zuschauer, ein junger Amerikaner und eine Stadt im Ausnahmezustand: YouTuber IShowSpeed verwandelt Split in einen internationalen Hotspot seiner Europatournee.

Der bekannte YouTuber IShowSpeed hat seine große Europatournee in Kroatien begonnen und damit Split in einen internationalen Hotspot verwandelt. Der 20-jährige Amerikaner Darren Jason Watkins Jr., der in den sozialen Medien über 100 Millionen Follower versammelt, übertrug seinen Aufenthalt live – mehr als vier Millionen Menschen weltweit verfolgten das Spektakel.

Die dalmatinische Küstenstadt erlebte am Montag einen regelrechten Ausnahmezustand. Speed tauchte vollständig in das kroatische Lokalkolorit ein: Er schlüpfte am Peristyl in die Rolle eines römischen Wächters, ließ sich bei der stadtbekannten Frau Mara wiegen, genoss Cevapcici im Traditionsgasthaus Kantun Paulina, trat im Poljud-Stadion zum Elfmeterschießen an und wagte sich beim Wasserballclub in Zenta ins Wasser. Auf dem kleinen Markt in Spinut kostete er heimische Melonen. Den Höhepunkt bildete das Fantreffen an der Riva, wo sich zahlreiche Jugendliche für Fotos und Autogramme drängten.

⇢ Nach Champions League und WM-Silber: Rakitic beendet Karriere



Lokale Unterstützung

Für den reibungslosen Ablauf des Besuchs sorgte Damjan Rudez, ehemaliger NBA-Profi und heutiger Direktor des Sunset Sports Festivals, gemeinsam mit Nikola Stolnik, dem Gründer von Good Game Global und Partner der Sunset Esports Initiative. „Dieser Besuch zeigt die wahre Stärke des Sunset Sports Festivals, nicht nur als Veranstaltung, sondern als internationale Plattform, die Verbindungen schafft und Türen öffnet“, erklärte Rudez.

Dass Kroatien den Auftakt der 14-Länder-Tournee bildet, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen Speeds Manager Mark Bennett, der beim heurigen Sunset Sports Festival als Redner auftrat, und dem renommierten Produzenten Pete Radovich.

Tourismus-Marketingcoup

Der Aufenthalt des Social-Media-Stars entpuppte sich als Marketingcoup für den kroatischen Tourismus. Allein während der gestrigen Liveübertragung präsentierte sich das Land virtuell einem Millionenpublikum.

Eine Werbung, die in ihrer Reichweite und Authentizität kaum zu übertreffen ist.

Virale Reichweite durch Plattform-Strategie

Die am 7. Juli 2025 gestartete Europatournee des Influencers wird simultan auf Twitch und YouTube übertragen – eine strategische Entscheidung, die die Reichweite maximiert. Nach längerer Pause auf Twitch nutzt IShowSpeed nun beide Plattformen gleichzeitig, um sein internationales Publikum zu erreichen. Sein geplanter Reiseweg führt ihn durch mehr als ein Dutzend europäischer Länder, darunter auch Slowenien, Serbien, Bosnien, Griechenland und die Türkei.

Besonders der Auftritt bei einer römischen Gladiatorenshow im historischen Zentrum von Split sorgte für viralen Content: Tausende Fans vor Ort riefen lautstark „Messi“, was in den sozialen Medien umgehend zum Trend wurde. Die daraus entstandenen Kurzvideos erreichten innerhalb weniger Stunden Millionen von Views und machten Split zum Gesprächsthema in der internationalen Online-Community.

Tourismusexperten sehen in solchen authentischen Influencer-Erlebnissen einen kaum zu überschätzenden Werbewert. Die unmittelbare, ungefilterte Darstellung der Stadt und ihrer Kultur vermittelt potentiellen Besuchern Eindrücke, die traditionelle Werbekampagnen nicht bieten können – und erreicht dabei speziell jüngere Zielgruppen, die für die Zukunft des Tourismus entscheidend sind.