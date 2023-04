Motorrad krachte gegen Auto – Eltern tot

Zwei Personen verloren am Sonntagnachmittag ihr Leben bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Pozega und Velika in Kroatien. Der Unfall ereignete sich, als ein Motorradfahrer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in eine scharfe Rechtskurve fuhr und die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Das Motorrad rutschte auf die Gegenfahrbahn, wo es von einem entgegenkommenden Volkswagen erfasst wurde. Anzumerken ist, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von 2,26 Promille stand.

Die beiden verstorbenen Personen wurden als Vidovic Kreso und Anita identifiziert, ein Ehepaar mit drei Kindern. Freunde des Moto-Clubs Cunami Pozega verabschiedeten sich von den beiden in den sozialen Medien.

Die genannten Personen verloren ihr Leben, als sie von dem entgegenkommenden Fahrzeug erfasst wurden. Der 45-jährige betrunkenen Fahrer des Volkswagen-Fahrzeugs erlitt hingegen nur leichte Verletzungen.

Die Polizei hat den Vorfall untersucht und veröffentlichte eine Meldung, in der die Einzelheiten des Unfalls beschrieben wurden. Der Fahrer des Motorrads war 41 Jahre alt und fuhr ein BMW-Fahrzeug mit Pozega-Kennzeichen. Eine scharfe Rechtskurve wurde ihm zum Verhängnis, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, auf den Gehweg stürzte und auf die Gegenfahrbahn rutschte. Der Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen führte zum Tod der beiden Insassen des Motorrads. Der Fahrer des Volkswagen-Fahrzeugs stand unter Alkoholeinfluss und wurde nur leicht verletzt.