Münchner Batterie-Offensive: BMW setzt alles auf die Super-Akkus

Bayerischer Autobauer schmiedet strategische Allianzen für die Batterie der Zukunft. Mit Solid Power und Samsung SDI treibt BMW die Festkörpertechnologie voran.

BMW intensiviert seine Forschungsaktivitäten im Bereich zukunftsweisender Batterietechnologie und hat dafür bedeutende Kooperationen geschlossen. Der bayerische Automobilhersteller arbeitet nun mit dem US-amerikanischen Unternehmen Solid Power sowie dem südkoreanischen Konzern Samsung SDI zusammen. Die Partner haben nun offiziell ihre strategische Zusammenarbeit verkündet. Im Mittelpunkt steht dabei die Weiterentwicklung und Erprobung eines Testfahrzeugs, das mit der innovativen Festkörperbatterietechnologie (ASSB – All-Solid-State Battery) ausgestattet werden soll.

Wie zahlreiche Wettbewerber konzentriert sich auch BMW auf die Entwicklung der nächsten Akkugeneration, die allgemein als Feststoffakku oder Festkörperbatterie bezeichnet wird. Diese innovative Batterietechnologie bietet gegenüber den aktuellen Lösungen erhebliche Vorteile, wobei besonders die Fahrzeugreichweite von der deutlich höheren Energiedichte profitiert.

Nachhaltige Rohstoffe

In den USA gibt es derzeit Fortschritte bei der Extraktion wichtiger Rohstoffe wie Lithium, Nickel, Kobalt und Magnesium aus industriellen und kommunalen Abwässern. Diese Entwicklung ist für das gemeinsame Projekt von BMW und Solid Power von großer Bedeutung. Der Münchener Autobauer betont seinerseits, dass die neue Partnerschaft die Entwicklungsarbeit erheblich beschleunigt, um künftig „modernste Batterietechnologie anbieten zu können“.

Sulfidbasierte Technologie

Der deutsche Automobilkonzern verfolgt dabei einen ähnlichen Ansatz wie Toyota. Die japanischen Entwickler setzen auf sulfidbasierte Lösungen, während andere Hersteller keramische Materialien bevorzugen. Nach Einschätzung der Experten eignet sich der Sulfid-Ansatz besonders gut für die industrielle Massenproduktion.

Zudem basiert diese Feststofftechnologie auf weit verbreiteten Materialien, was letztendlich auch die Produktionskosten positiv beeinflussen soll.