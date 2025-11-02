Grenzknoten gelöst: Neuer Balkan-Grenzübergang steht kurz vor Eröffnung

Nach jahrelangen Verzögerungen nimmt der Grenzübergang zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina bei Stara Gradiska endlich Gestalt an. Die letzte bürokratische Hürde ist gefallen.

Der neue Grenzübergang zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina bei Stara Gradiska steht kurz vor seiner Inbetriebnahme. Das letzte administrative Hindernis für eine Einigung über die Kategorisierung der Grenzstation wurde nun beseitigt, wie bosnisch-herzegowinische Medien am Freitag berichteten.

Aus dem kroatischen Finanzministerium verlautet, dass auf kroatischer Seite sowohl Bau als auch Ausstattung des Grenzübergangs abgeschlossen sind. Lediglich die technische Abnahme steht noch aus. Die angrenzende Schnellstraße bei Stara Gradiska ist bereits fertiggestellt, doch der Verkehr über die neue Brücke fließt bislang nicht. Mehrere hundert durchgeführte Tests haben die einwandfreie Funktion aller Komponenten und Systeme bestätigt, zudem wurde die Vollständigkeit der Ausrüstungsmaterialien und Strukturen überprüft.

Kommission formiert sich

Dem Banja Luka-Blatt „Nezavisne novine“ (Unabhängige Nachrichten) bestätigte das Sicherheitsministerium von Bosnien-Herzegowina, dass nun endlich die lange erwarteten fehlenden Mitglieder der zwischenstaatlichen Grenzkommission aus Bosnien-Herzegowina bestimmt wurden. Das Präsidium von Bosnien-Herzegowina übermittelte am Donnerstag dem staatlichen Sicherheitsministerium die entsprechenden Unterlagen zur Ernennung der neuen Kommissionsmitglieder. Für den 10. November ist ein erstes Zusammentreffen der bosnisch-herzegowinischen Vertreter geplant, bei dem sie ihre Verhandlungspositionen abstimmen wollen, bevor die Gespräche mit der kroatischen Seite beginnen. Die Kommission verfügt über die Befugnis, die Kategorisierung der Grenzübergänge festzulegen.

Auf kroatischer Seite sind auch die Arbeiten an der ersten Phase der Schnellstraße, die von diesem Übergang nach Okucani führt, abgeschlossen. Die bosnisch-herzegowinische Seite hat bereits die gesamte erforderliche Infrastruktur errichtet, und die neue Brücke über die Save wurde schon 2022 fertiggestellt. Sie ist direkt mit der Autobahn verbunden, die nach Banja Luka beziehungsweise nach Doboj führt.

Verkehrsentlastung erwartet

Die Freigabe des neuen Übergangs für den Verkehr wird die Reisezeit von Kroatien zu Zielen in Bosnien-Herzegowina erheblich verkürzen. Der bestehende Übergang bei Gradiska, der zu den meistfrequentierten zählt, gilt seit Jahren als Engpass und ist durch das hohe Aufkommen von Personen- und Lastkraftwagen chronisch überlastet. Neben dem Übergang bei Gradiska sollen voraussichtlich auch weitere Grenzstationen einen neuen Status erhalten, damit diese künftig nicht nur für den Personenverkehr, sondern auch für den Warentransport genutzt werden können.