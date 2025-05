Musik-Legende lässt Heimat schmachten – Konzerte nur im Ausland

Mit seinem neuen Album „Mi“ bricht Dino Merlin alle Rekorde, doch während er in Montenegro und Kroatien auftritt, müssen seine Fans in Bosnien auf Konzerte warten.

Nach mehr als einem Jahrzehnt kreativer Pause sorgt Dino Merlin mit seinem frisch veröffentlichten Album „Mi“ für Furore in der Musikwelt. Die Streaming-Zahlen schießen durch die Decke, während sich die Anhänger des Balkan-Stars vor allem eine Frage stellen: Wann gibt es die neuen Songs live zu hören?

Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten: Bereits am 24. Mai wird Merlin in Budva, Montenegro, auftreten und dort die Sommersaison feierlich einläuten. Wenige Wochen später, am 19. Juli, folgt ein weiterer Auftritt im kroatischen Split.

⇢ Großer Hype: Lepa Brena bekommt ihr eigenes Brot!



Kreative Auszeit

Für das Team rund um den Musiker bedeutet die Albumveröffentlichung zunächst eine Verschnaufpause. Die intensive Arbeit an „Mi“ und allen damit verbundenen Projekten hat Kraft gekostet. Was seine bosnischen Fans besonders beschäftigt, ist die Frage nach einem Heimspiel des Künstlers.

Sarajevo-Pläne verschoben

Wie nun bekannt wurde, plant Merlin für dieses Jahr kein Konzert in Bosnien und Herzegowina. Eigentlich wollte er nach 2015 wieder im legendären Kosevo-Stadion in Sarajevo auftreten – doch diese Pläne wurden vorerst auf Eis gelegt.

Laut bosnischen Medienberichten ist die angespannte wirtschaftliche Lage im Land ein wesentlicher Grund für die Verschiebung auf 2025. Auch die fehlende Unterstützung lokaler Sponsoren soll bei der Entscheidung eine Rolle gespielt haben.

In sozialen Netzwerken zeigen viele Fans zwar Verständnis für die Situation, äußern jedoch auch ihre Enttäuschung. Viele kündigen bereits an, für die Konzerte nach Montenegro oder Kroatien reisen zu wollen, um ihren Star live erleben zu können.

Merlin hat in seiner Karriere bereits Musikgeschichte geschrieben: Er ist der einzige Künstler, der viermal das Kosevo-Stadion bis auf den letzten Platz füllte und dabei zehntausenden Besuchern unvergessliche Konzerterlebnisse bescherte.