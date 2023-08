Musikdiva Jelena Karleusa erobert mit neuem Album „Alpha“ die Bühne zurück! (VIDEO)

Musikdiva Jelena Karleusa, hat nach 11 Jahren wieder einen Hauch frischer Luft in die Musikszene gebracht. Ihr neues Album namens „Alpha“ hat die Aufmerksamkeit der Fans und der Musikbranche erregt und löst eine Flut von Kommentaren in den sozialen Medien aus.

Die bekannte Musikerin Jelena Karleusa hat ihr lang erwartetes Album „Alpha“ veröffentlicht, nachdem sie sich 11 Jahre aus der Musikproduktion zurückgezogen hatte. Mit zehn Tracks, darunter ein Duett, bietet das Album den Fans eine Mischung aus neuen Klängen und dem einzigartigen Stil, den sie zu schätzen wissen.

Karleusa setzte eine taktische Marketingstrategie ein, bevor „Alpha“ auf den Markt kam. Sie zog sich aus der Öffentlichkeit und den sozialen Medien zurück, auf denen sie zunehmend aktiv war. Um den Überraschungseffekt des Albums zu gewährleisten, wurde ein strenger Geheimhaltungsvertrag erlassen. Trotzdem sickerte der Name eines der Songs, „Karlyb*tch“, bereits im Februar dieses Jahres durch.

Nach der Veröffentlichung des Albums erhielt Karleusa eine unglaubliche Resonanz. Sie gründete einen neuen YouTube-Kanal, auf dem sie sofort 25.000 Abonnenten gewinnen konnte. Neben lobenden Kommentaren und hohen Zuschauerzahlen äußerten einige Fans jedoch auch ihre Enttäuschung darüber, dass nur ein Musikvideo produziert wurde.

Diejenigen, die das Video zu „Karlyb*tch“ gesehen haben, waren dennoch beeindruckt. Es wird gemunkelt, dass sie 250.000 Euro in die Produktion des Videos investiert hat. „Unter den 150 Teilnehmern waren 70 Statisten und 30 Tänzer… Die Kostüme wurden von internationalen Designern kreiert, die auch für Beyoncé gearbeitet haben“, teilte ein Insider mit.

Trotz der Aufregung rund um „Alpha“ gibt es Gerüchte, dass dies nicht das Ende des Albums ist. In dem Musikvideo führt Karleusa Videoanrufe mit Milica Pavlovic und Devito und kündigt Treffen mit ihnen an. In der gleichen Nacht wurde ein Duett mit Milica namens „Mashallah“ veröffentlicht.

Karleusa hatte in der Vergangenheit versprochen, dass sie nach der Veröffentlichung des Albums ein Konzert geben würde. „Wahrscheinlich nach dem Album. Zuerst das Album, dann das Konzert. Aber wenn ich ein Konzert gebe, werde ich es erfolgreich durchführen“, sagte Karleusa damals. Doch bisher hat sie noch kein Konzert angekündigt.