Mutter geht aufs Klo – Kleinkind stürzt aus Fenster

Am späten Donnerstagvormittag wurde die Jedleseer Straße zum Schauplatz eines dramatischen Zwischenfalls. Ein Kleinkind stürzte aus dem dritten Stock eines Wohnhauses auf eine Rasenfläche. Eine aufmerksame Zeugin, die das Geschehen beobachtete, alarmierte umgehend die Rettungskräfte.

Die Mutter des Kindes hatte zuvor die Fenster des Zimmers geöffnet, um frische Luft hereinzulassen. Sie verließ kurz den Raum, um die Toilette aufzusuchen. In dieser kurzen Zeitspanne ereignete sich das Unglück: Die Zweijährige, nun allein im Raum, stürzte aus dem geöffneten Fenster.

Zeugin alarmiert Einsatzkräfte

Die Zeugin, die das Geschehen mitansehen musste, reagierte geistesgegenwärtig. Sie wählte sofort den Notruf. Um 11.25 Uhr trafen die Rettungskräfte ein. Das Kleinkind wurde umgehend medizinisch versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Wiener Krankenhaus geflogen.

Laut Polizei ist der Zustand des Kindes stabil. Die Mutter, die sich in einem Schockzustand befand, wurde von den Einsatzkräften betreut. Die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien wurde über den Vorfall informiert. Die strafrechtliche Verantwortung der Mutter wird derzeit noch geprüft.

Dieser Vorfall weckt Erinnerungen an ein tragisches Ereignis in Linz, das sich erst kürzlich ereignete. Dort stürzte ein fünfjähriger Junge aus dem vierten Stock eines Wohnhauses und verstarb noch am Unfallort.

Diese tragischen Ereignisse mahnen zur Vorsicht und Aufmerksamkeit, wenn Kinder in der Nähe von geöffneten Fenstern oder Balkonen spielen. Es ist wichtig, die Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen und zu gewährleisten, dass solche Unfälle vermieden werden können.