Mutter setzt Tochter wegen schlechter Note am Straßenrand aus!

In einem beunruhigenden Vorfall nahe Rom setzte eine aufgebrachte Mutter ihre Tochter aufgrund einer schlechten Schulnote in Latein am Rande einer stark befahrenen Straße aus.

Den alarmierenden Zwischenfall entdeckten Beamte der italienischen Polizei, als sie am Montagnachmittag auf die 16-jährige Gymnasiastin und passionierte Turnerin stießen. „Nach einem Streit über meine Lateinnote hat sie mich einfach aus dem Auto geworfen“, schilderte das junge Mädchen den Ordnungshütern ihre Situation.

Diese Betreuung der Schülerin durch die Polizeibeamten endete nicht am Rande der Straße; sie wurde zur Polizeistation begleitet, wo weitere Maßnahmen eingeleitet wurden. Das Vorgehen der Mutter wird nun rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen: Ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Kindesmisshandlung wurde eingeleitet.