Mutter und Sohn wieder vereint nach 30 Jahren Trennung

Zdenka Mijailovic hatte ein schwieriges Leben, das Zentrum für Sozialarbeit nahm ihr 1992 daher ihren Sohn weg, während sie in Deutschland war. Sie hat ihren Sohn seit mehr als 30 Jahren nicht mehr gesehen.

Mijailovic, die Autorin des Buches „Osudjena“ (dt. Verurteilt), lebt in Nizza und hat fünf Söhne, von denen sie einen seit seinem zweiten Lebensjahr nicht mehr gesehen hat. Genau das war das Motiv, das Buch zu schreiben – um die Wahrheit zu zeigen.

„Das war das Hauptmotiv, das Buch zu veröffentlichen. Ich fing an, es für mich selbst zu schreiben, aber für ihn wollte ich es veröffentlichen, damit er es lesen kann, weil ich ihm nicht alles der Reihe nach erzählen könnte. Er soll dann entscheiden, ob er Kontakt haben möchte. Das Buch kam zu ihm und er las es an einem Tag durch“, so Mijailovic.

Mutter über Social Media gefunden

Wie der Sohn sagte, habe er seine Mutter über soziale Netzwerke gefunden. Sie haben ein wenig kommuniziert, doch der Kontakt sei wegen einiger Überzeugungen, die er hatte, abgebrochen worden, erklärte die Autorin.

„Wir lebten in Deutschland und Milos blieb in Zemun. Irgendwann befand er sich mit zwei Jahren alleine im Zimmer und kletterte auf das Gesims im 7. Stock, die Nachbarn sahen es. Ein Nachbar schritt ein und rettete ihn vor dem Sturz. Jemand hat es dem Zentrum für Sozialarbeit gemeldet, sie haben ihn mir dann weggenommen und zur Adoption freigegeben“, erinnerte sich die Mutter.

Sie sagte, ihr Ex-Mann habe sie über alles informiert – am Telefon.

Rührendes Wiedersehen

„Ich dachte, sie würden alles regeln, wenn ich zurückkomme, aber ich habe nie Informationen darüber erhalten, wer die Adoptiveltern waren“, betonte sie.

Mijailovic wusste nicht, dass sie ihren Sohn zum ersten Mal nach 30 Jahren bei Irina Vukotic live in der Sendung „Novo jutro“ sehen würde. Sie rechnete damit, dass das Treffen erst am Abend stattfinden würde. Milos fiel ihr in die Arme und sagte, dass sie sich an nichts schuldig gemacht habe und dass ihm nur wichtig sei, dass sie lebe und gesund sei.

„Mama, es ist nicht deine Schuld, beruhige dich“, sagte Milos und versuchte, seine Mutter zu beruhigen, die trostlos weinte.

„Eine Person meldete sich bei mir und erzählte mir Geschichten über eine Frau, die ich noch nie gesehen hatte. Ich werde nicht sagen, was sie gesagt hat, aber es war voller Hass. Ich verurteile hier niemanden, bloß eine Mutter, die ihr Kind vor einem Müllcontainer zurücklässt. Ich habe dem Treffen zugestimmt, denn ich möchte sie treffen und sehen, was für eine Person sie ist“, sagte der Sohn.

„Zdenka, warum ist es 30 Jahre her?“, fragte die Moderatorin Irina. Die Mutter antwortete: „Ich kann es nicht beschreiben, ich habe das nicht erwartet. Ich kann nicht beschreiben, wie ich mich fühle. 30 Jahre sind vergangen, er hat mich gefunden. Der mittlere Sohn hat ein Bild zu meinem Geburtstag gepostet und mir alles Gute zum Geburtstag gewünscht. Ich habe dann eine Nachricht von Milos erhalten: ‚Zum ersten Mal sehe ich, wie meine Mama aussieht‘. Ich würde ihn nie zu einem Treffen drängen. Alles wird so sein, wie er will. Niemand hat ihn je vergessen. Ich habe nicht einmal gedrängt, als wir den ersten Kontakt hergestellt haben, ich wollte, dass er das Buch zuerst liest. Und Milos hat seinen leiblichen Vater nie kennengelernt.“, so Mijailovic.