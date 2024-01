In Newham, einem Bezirk im Nordosten Londons, entdeckte ein Hundebesitzer auf seiner morgendlichen Runde ein unerwartetes und herzzerreißendes Szenario: In einer Einkaufstüte, behutsam in ein Handtuch gewickelt, lag ein gerade erst geborenes Baby. Die Temperaturen lagen nahe dem Gefrierpunkt, als der Mann sich entschloss, das Neugeborene zu wärmen und so womöglich ein junges Leben zu retten.

Der Finder, dessen Identität bisher nicht bekannt gegeben wurde, handelte instinktiv und umsichtig, bis die Rettungskräfte eintrafen. Sie brachten das Mädchen, das später auf den Namen Elsa getauft wurde, in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte fest, dass es Elsa den Umständen entsprechend gut geht.

Die Polizei von Newham, unter der Leitung von Simon Crick, äußerte sich besorgt um das Wohlergehen der Mutter. „Wir sind sehr besorgt um ihr Wohlergehen, da sie ein traumatisches Erlebnis hinter sich hat und nach der Geburt sofortige medizinische Hilfe benötigt“, so Crick. Er appellierte an die unbekannte Frau, sich bei den Behörden zu melden: „Wir hoffen, dass sie sich bei den Behörden meldet.“

Ursache noch unklar

Die genauen Umstände, die zu diesem tragischen Ereignis geführt haben, sind noch unklar. „Wir glauben, dass Elsa weniger als eine Stunde alt war, als sie gefunden wurde. Wir wissen nicht, wie lange sie dort gelegen hat, als sie gefunden wurde“, erklärte Crick.

Erschreckenderweise ist Elsa nicht das erste Baby, das in den letzten Jahren in Newham ausgesetzt wurde. Bereits im Februar 2019 wurde ein Mädchen in einem Park gefunden, und im Januar 2020 ein Junge auf der Straße.