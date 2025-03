Muttermilch als Eiscreme – Das ist die neue Sorte!

Frida überrascht mit einer Eiscreme, die Muttermilch imitiert. Diese ungewöhnliche Kreation zieht neugierige Blicke auf sich.

Haben Sie schon einmal von ungewöhnlichen Eissorten gehört und gedacht, alles gesehen zu haben? Die US-amerikanische Babymarke Frida könnte Sie eines Besseren belehren. Mit einer neuen Eiscreme, die den Geschmack von Muttermilch imitiert, sorgt sie derzeit für Aufsehen. Und nein, es handelt sich dabei nicht um einen Scherz.

Frida hat sich der Herausforderung gestellt und eine Eiscreme entwickelt, die den süßen, cremigen und nährstoffreichen Geschmack von Muttermilch perfekt nachahmt. Anlässlich der Einführung ihrer neuen Frida Mom 2-in-1-Handmilchpumpe hat Frida diese außergewöhnliche Eissorte präsentiert. Ihr Ziel: Einen Einblick in das zu geben, was Mütter ihren Babys täglich bieten. Wichtig zu wissen ist, dass das Eis keine echte Muttermilch enthält, da dies von der Lebensmittelbehörde nicht erlaubt wäre. Stattdessen wurde eine Rezeptur entwickelt, die den Geschmack so authentisch wie möglich nachbildet. Frida beschreibt diesen als süß, leicht nussig und mit einer subtilen salzigen Note. Zusätzlich ist das Eis mit denselben Nährstoffen angereichert, die auch in Muttermilch zu finden sind, darunter Proteine, Vitamine und Mineralstoffe.

Umfrageergebnisse

Eine Umfrage von Frida ergab, dass 70 % der Frauen ihre eigene Muttermilch bereits probiert haben, während 29 % der Männer offen dafür wären, diese Erfahrung zu machen. Neugierige müssen sich allerdings noch gedulden: Wie bei einer Schwangerschaft dauert es neun Monate, bis die Eiscreme – zunächst in Nordamerika – erhältlich sein wird.

Ob als innovative Idee oder geschickte Marketingstrategie, Fridas Muttermilch-Eis dürfte für reichlich Gesprächsstoff sorgen.