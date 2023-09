Mysteriöses Symbol in AccuWeather App: Bedeutung enthüllt

Ein ungewöhnliches Symbol in der Wetter-App AccuWeather sorgt für Verwirrung unter den Nutzern. Einem Twitter-Post zufolge handelt es sich um ein Zeichen, das dem Unendlichkeitssymbol ähnelt und von vier Punkten flankiert wird. Was bedeutet dieses mysteriöse Symbol?

Eine Twitter-Nutzerin hat kürzlich einen Screenshot der Wettervorhersage-App AccuWeather veröffentlicht, der ein rätselhaftes Symbol zeigt. „Ich sehe dieses Symbol zum ersten Mal in der Wettervorhersage“, schrieb sie, was eine Flut von Kommentaren auslöste.

Das Symbol, das dem Unendlichkeitssymbol ähnelt und von vier Punkten flankiert wird, hat die Nutzer in Verwirrung gestürzt. Die Kommentare reichten von humorvoll bis besorgt: „Unendliche Möglichkeiten“, schrieb ein Nutzer, während ein anderer bemerkte: „Sie schauen selbst verwundert und wissen nicht, was passieren wird“.

Ein weiterer User fügte hinzu: „Es fällt von oben und unten“. Ein besorgter Nutzer warnte sogar: „Ich würde zu dieser Zeit nirgendwo hingehen, aber ihr könnt tun, was ihr wollt. Lasst es mich wissen, wenn ihr Nebenwirkungen habt“.

Doch was bedeutet dieses mysteriöse Symbol? Laut der Seite Meteologos, auf der alle internationalen Wetterzeichen aufgeführt sind, symbolisieren diese beiden verbundenen Kreise trockenen Nebel, also eine hohe Konzentration von Smog und schwebenden Partikeln in der Luft.

Dies erklärt auch die vier Punkte, die das Symbol flankieren: Sie deuten auf eine hohe Konzentration von Partikeln in der Luft hin, die sowohl von oben als auch von unten fallen können.