Nach 17 Jahren: Große Änderung bei Coca-Cola

Coca-Cola revolutioniert den deutschen Markt: Ab April gibt es den Softdrink in einer neuen Verpackung. Ein Trend zu kleineren Größen setzt sich durch.

Nach 17 Jahren bringt Coca-Cola eine innovative Verpackung für PET-Flaschen auf den deutschen Markt. Ab April wird der beliebte Softdrink in einer neuen 0,85-Liter-Größe angeboten. Diese Umstellung betrifft alle PET-Flaschen mit einem Volumen von mehr als 0,5 Litern. Es besteht die Vermutung, dass Coca-Cola durch die Reduzierung des Inhalts bei gleichbleibendem Preis auf die gestiegenen Produktionskosten reagiert – eine Strategie, die bereits von anderen Unternehmen genutzt wurde. Coca-Cola betont jedoch: „Die unverbindliche Preisempfehlung für den Handel liegt für die 0,85-Liter-Flasche deutlich unter der der 1-Liter-PET-Einwegflasche.“

Verpackungstrends

Arne Koslowski, Vice President Commercial Development, erklärt, dass der Trend zu kleineren Verpackungsgrößen bei kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken zunimmt. Zudem ist die Zahl kleinerer Haushalte laut dem Statistischen Bundesamt in den letzten Jahren stark gestiegen und wird voraussichtlich weiter wachsen.

Die neue Flaschengröße wird ab April nicht nur für Coca-Cola, sondern auch für Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Sprite und Mezzo Mix in Deutschland erhältlich sein. Ob diese Neuerung auch in anderen Ländern eingeführt wird, bleibt vorerst unklar. Coca-Cola beschreibt die neuen PET-Flaschen als solche mit einem veränderten Rohling, was zu einer angepassten Höhe und einem anderen Durchmesser führt.