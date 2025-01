Nach Akademikerball: 60-Jähriger auf Heimweg brutal verprügelt

In Graz wurde ein 60-jähriger Mann nach dem Akademikerball von zwei unbekannten Tätern brutal attackiert und verletzt. Drei Zeuginnen beobachteten den Vorfall, griffen jedoch nicht ein.

In Graz kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem gewalttätigen Vorfall: Gegen 3 Uhr morgens wurde ein 60-jähriger Mann, nach dem Besuch des Akademikerballs in Begleitung seiner Ehefrau, von zwei unbekannten Tätern in der Nähe des Andreas-Hofer-Platzes attackiert. Die Angreifer fügten dem Mann mit Schlägen und Tritten Verletzungen am Oberkörper zu, woraufhin dieser zu Boden ging.

Zeuginnen hielten sich zurück

Drei Frauen beobachteten die Gewalttat, ohne jedoch einzugreifen oder dem Opfer zu helfen. Nach dem Angriff verließen sowohl die Täter als auch die Frauen den Tatort. Die Ehefrau des Opfers alarmierte zunächst ihre Tochter, die umgehend die Rettungskräfte verständigte. Ein zufällig vorbeikommender Passant, der von seiner Arbeit heimkehrte, wurde auf Wunsch der Familie mit dem Anruf bei der Polizei betraut.

Lesen Sie auch: Wien: Ehefrau brutal verprügelt - Kinder mussten zusehen In Favoriten kam es zu häuslicher Gewalt, bei dem ein Mann seine Frau verletzt haben soll. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Deutscher Tourist beschwert sich über Essen - Koch verprügelt ihn Ein deutscher Tourist wurde auf Ibiza von einem Koch schwer verletzt, nachdem er sich über sein Essen beschwerte.

Sechsjähriger verprügelt Volksschullehrerin Ein sechsjähriger Schüler verletzt seine Lehrerin erheblich. Der Vorfall wirft Fragen zum Umgang mit Gewalt in der Schule auf.

Täter und Zeuginnen

Die Polizei hat umgehend die Fahndung nach den Tätern aufgenommen, bislang jedoch ohne Erfolg. Der Tatbestand der schweren Körperverletzung stellt eine ernsthafte Anschuldigung dar, weshalb die Ermittlungen sowohl gegen die zwei unidentifizierten Männer als auch gegen die anwesenden Frauen laufen. Noch ist unklar, ob diese Frauen als Mittäterinnen agierten oder lediglich passive Beobachterinnen waren. Die Ermittlungen dauern an, um die genauen Vorgänge zu klären und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.