Nach dem beliebten Club ist auch Nobelrestaurant pleite

Ein weiteres Kapitel in der Insolvenz-Saga um das ehemalige Gastro-Imperium von Martin Ho ist aufgeschlagen. Diesmal ist es die Rixi One Personalverwaltung GmbH – einst bekannt als Dots at The Leo Grand GmbH – die nun den Gang zum Handelsgericht antritt. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass Martin Ho, der einstige Star der Gastronomieszene, rein juristisch und wirtschaftlich nichts mit dieser Insolvenz zu tun hat. Seit Oktober ist Hans Michael Pimperl der Alleingesellschafter und somit rechtlicher Vertreter der Rixi One.

Die Rixi One Personalverwaltung GmbH hat ihre Geschäftsausrichtung geändert und ist nicht mehr für die Leitung des Luxusrestaurants DOTS im The Leo Grand verantwortlich, sondern hat sich auf die Personalbereitstellung spezialisiert.

Ursachen

Die Insolvenz ist laut Eigentantrag auf einen erheblichen Auftragsverlust zurückzuführen. Dieser hat das Unternehmen in eine finanzielle Schieflage gebracht, aus der es sich nicht mehr erholen konnte.

Zukunftsaussichten

Die Insolvenz der Rixi One Personalverwaltung GmbH hat weitreichende Folgen. Rund 110 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen und stehen vor einer Gesamtschuld von 1,2 Millionen Euro. Wie viele Arbeitnehmer von der Insolvenz betroffen sind, bleibt unklar. Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant. Die Abwicklung der Insolvenz wird vom Rechtsanwalt Michael Ludwig Lang übernommen, der als Insolvenzverwalter bestellt wurde.

Auftragsverluste

