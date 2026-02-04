Nach Epstein-Skandal: Bruder Andrew flüchtet in Nacht-und-Nebel-Aktion

Königlicher Rauswurf: Nach dem Epstein-Skandal muss der in Ungnade gefallene Andrew sein Luxus-Domizil verlassen. Sein Bruder Charles weist ihm ein neues Zuhause zu.

Nach über zwanzig Jahren muss Andrew Mountbatten-Windsor, der frühere Prinz, seine Residenz in der Royal Lodge aufgeben. Sein Bruder, König Charles III., hat laut britischen Medienberichten die Räumung des prunkvollen Anwesens praktisch verfügt. Der 65-jährige Andrew verlor bereits sämtliche royalen Titel und Würden aufgrund seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Epstein.

In kürzlich publizierten Dokumenten wird der ehemalige Herzog von York mehrfach erwähnt und erscheint auf Fotografien mit verschiedenen Frauen. Die Anschuldigungen, er sei in Epsteins kriminelle Aktivitäten involviert gewesen oder habe sich des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht, hat er stets bestritten. Epstein betrieb jahrelang ein Missbrauchsnetzwerk, dem zahlreiche Mädchen und junge Frauen zum Opfer fielen.

Umzug nach Sandringham

Andrew muss nun das herrschaftliche Domizil auf dem Windsor-Areal verlassen und auf den königlichen Landsitz Sandringham übersiedeln. Wie die „Daily Mail“ berichtet, wurde er bei Einbruch der Dunkelheit über eine Strecke von etwa 200 Kilometern nach Sandringham transportiert. Zunächst bezieht er vorübergehend das Wood Farm Cottage, bevor er nach Abschluss von Renovierungsarbeiten dauerhaft in das Anwesen Marsh Farm umziehen soll.

Rückkehr nach Windsor

Die endgültige Übersiedlung ist für Anfang April terminiert. Personen aus dem Umfeld des früheren Prinzen vermuten, dass er in den nächsten Monaten gelegentlich nach Windsor zurückkehren wird. Dies könnte zum Ausreiten oder zur weiteren Räumung der Royal Lodge geschehen.

Der ehemalige Herzog von York wird voraussichtlich noch mehrere Nächte dort verbringen müssen.