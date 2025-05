Nach harter Kindheit: Zlatan kauft Mutter Traum an der Adria

Von Strenge zu Versöhnung: Fußball-Ikone Zlatan Ibrahimovic würdigt die Opfer seiner kroatischen Mutter und schenkt ihr ein besonderes Stück Heimat.

Zlatan Ibrahimovic hatte ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter Jurka Gravic, einer gebürtigen Kroatin aus Prkos bei Zadar. Die Trennung seiner Eltern, als er gerade zwei Jahre alt war, hinterließ Spuren in ihrer Beziehung. Jurka selbst räumt ein, dass sie ihren Kindern gegenüber oft mit Strenge auftrat. Dennoch gelang es beiden im Laufe der Zeit, ihre angespannte Beziehung zu kitten.

Der frühere Fußballstar, der mittlerweile eine führende Position im Management des AC Mailand bekleidet, spricht mit Anerkennung über die Entbehrungen seiner Mutter: „Man sieht an ihrem Gesicht und ihren Händen, wie hart sie gearbeitet hat. Sie stand täglich um vier Uhr morgens auf, ging zur Arbeit und kümmerte sich nachmittags um fünf Kinder.“ Ibrahimovic erwähnt auch die zusätzlichen Belastungen in ihrem Leben: „Sie hatte zwei Männer vom Balkan, die tranken und ihr eher zur Last fielen, als eine Hilfe waren.“ Jurka war bereits verheiratet gewesen, bevor sie mit Sefik, dem Vater des Fußballstars, zusammenkam.

⇢ Milan-Held vor Rauswurf? Ibrahimovic will Jovic loswerden – Albaner will ihn behalten



Geschenk der Dankbarkeit

Als Geste der Dankbarkeit schenkte Ibrahimovic seiner Mutter eine Wohnung an der kroatischen Küste, nicht weit von der Insel Pag entfernt – einer Region, die ihr viel bedeutet. „Ich habe meiner Mutter eine Wohnung in Kroatien gekauft, nahe Pag, wo ihre beiden Schwestern leben“, erklärte Zlatan und sprach auch über die Beziehung seiner Söhne zu ihrer Großmutter.

„Es freut mich, dass es ihr gut geht. Sie ist glücklich und hat nie etwas von mir gefordert. Wir möchten Maxi und Vincent alleine zu ihr schicken, ohne Mama und Papa. Sie sollen Selbständigkeit lernen.

Ich wünsche mir, dass sie einige Zeit in Kroatien mit ihrer Großmutter verbringen, die ihnen vieles beibringen kann“, so der ehemalige Stürmerstar weiter.

Seit Dezember 2023 hat Ibrahimovic als Senior Advisor des AC Milan maßgeblich zur Umstrukturierung des Vereins beigetragen. In dieser Managementposition arbeitet er eng mit Trainer Paulo Fonseca zusammen, der im Mai 2024 die sportliche Leitung von Stefano Pioli übernommen hat. Auch in seiner Heimat Schweden bleibt der Ex-Profi präsent: Im April 2025 wurde er mit der Ehrenbürgerschaft von Malmö ausgezeichnet, wobei besonders seine karitativen Projekte für benachteiligte Jugendliche gewürdigt wurden.

Jurka Gravic, die heute regelmäßig zwischen Kroatien und Schweden pendelt, nahm an der Zeremonie teil und betonte in einem kurzen Statement die Bedeutung von Versöhnung und familiärem Zusammenhalt.

Der angesprochene Wohnungskauf scheint also Teil einer größeren Wiederannäherung zu sein, die inzwischen offenbar geglückt ist.