Nach Horror-Crash: Darko Lazic fährt jetzt mit den Öffis! (FOTO)

Nach mehreren Unfällen nimmt Darko Lazic sein Schicksal mit Humor. Der Folksänger zeigt sich demonstrativ an der Bushaltestelle – und erntet Schmunzeln statt Spott.

Folksänger Darko Lazic sorgt erneut für Schlagzeilen – und wieder nicht mit seiner Musik. Sein turbulentes Leben abseits der Bühne rückt den Künstler regelmäßig ins Rampenlicht der Medien. Ende September erlebten Darko und seine Ehefrau Katarina einen Verkehrsunfall, der potenziell tödlich hätte enden können. Während Katarina glücklicherweise ohne schwerwiegende Verletzungen davonkam, trug der Sänger Schnittwunden im Gesicht und am Kopf davon.

Für Lazic ist dies nicht der erste Zusammenstoß im Straßenverkehr. Besonders der schwere Unfall vom Oktober 2018 veränderte sein Leben grundlegend – damals schwebte er in Lebensgefahr. Die Liste seiner damaligen Verletzungen war erschreckend: gebrochene Rippen, Becken, Hüfte und Brustkorb, ein Hämatom am Kopf sowie Schäden an Milz und Nieren. Einen Monat lang hing sein Leben an Maschinen, davon verbrachte er 23 Tage im Koma. Nach diesem lebensbedrohlichen Vorfall bei Brestac folgten weitere Verkehrsdelikte, allerdings mit weniger dramatischen Folgen.

Unfall mit Bus

Der jüngste Unfall machte den Folksänger wieder zum Gesprächsthema, und wie so oft fluteten Memes und spöttische Bilder die sozialen Netzwerke. Vor etwa einem Monat verursachte Darko Lazic diesen Verkehrsunfall, als er mit seiner Frau Katarina von einer Feier in Belgrad heimkehrte. Er kollidierte mit einem Stadtbus, doch glücklicherweise blieben alle Beteiligten von schwereren Verletzungen verschont. Der Sänger erlitt damals eine Schnittwunde am Kopf und teilte nun ein aktuelles Foto, auf dem die verbliebene Narbe deutlich erkennbar ist.

FOTO: Instagram-Screenshot

Humor statt Verstecken

Doch Darko beweist Größe im Umgang mit dem Spott: Statt sich zu verstecken, zeigt er Humor. Ein Freund lichtete den Sänger kürzlich an einer Bushaltestelle ab, während er auf öffentliche Verkehrsmittel wartete – eine Situation, die viele zum Schmunzeln brachte, da sie andeutet, dass Lazic vorerst aufs Autofahren verzichtet. Der augenzwinkernde Schnappschuss zauberte selbst dem Protagonisten ein Lächeln ins Gesicht.

Was oberflächlich als bloßer Scherz erscheint, offenbart auch Darkos bemerkenswerte Fähigkeit, mit Negativschlagzeilen umzugehen. Anstatt unangenehme Situationen zu verbergen, präsentiert er sie mit einer Prise Selbstironie. Seine Anhänger verfolgen sein Leben mit ungebrochener Anteilnahme, und gerade solche authentischen Momente bringen den Menschen hinter der Bühnenmaske zum Vorschein.