137 Gramm Suchtgift: Serbe während Übergabe gefasst

**Nach akribischer Observation schlugen Wiener Ermittler zu: Ein 37-jähriger Serbe wurde auf frischer Tat beim Heroinverkauf ertappt. Die Beute der Polizei ist beträchtlich.**

Ein 37-jähriger Mann aus Serbien wurde nach intensiver polizeilicher Überwachung in Wien-Liesing festgenommen. Die Ermittler hatten den Verdächtigen bereits längere Zeit im Visier und beobachteten mehrere Drogenübergaben, bevor sie am Montagmittag zur Festnahme schritten, als er gerade Heroin an einen Kunden übergab. Bei der ersten Durchsuchung stellten die Beamten 15,9 Gramm Heroin sowie 800 Euro Bargeld sicher.

Wohnungsdurchsuchung

Die anschließende Kontrolle seiner Wohnung förderte weitere 121 Gramm der harten Droge und zusätzliche 1000 Euro zutage. Insgesamt entdeckten die Einsatzkräfte 137 Gramm Heroin und rund 1800 Euro Bargeld.

Der mutmaßliche Drogendealer befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.