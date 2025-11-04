Botox hinter Nagelstudio-Fassade – Ukrainerin in Handschellen

Hinter der Fassade eines Nagelstudios bot eine Ukrainerin in Salzburg illegale Schönheitsbehandlungen an. Die Behörden schlugen zu, als sie gerade eine Kundin beriet.

Bei einer Razzia in Salzburg haben Beamte der Fremden-, Grenz- und Finanzpolizei gemeinsam mit Zollbeamten einen Beautysalon entdeckt, der ohne entsprechende Genehmigungen betrieben wurde. Die Behörden wurden auf den Betrieb aufmerksam, der nach außen als Nagelstudio firmierte, jedoch über soziale Medien auch medizinisch-ästhetische Eingriffe wie Lippenvergrößerungen und Botox-Behandlungen anbot.

Illegale Behandlungen

Während der Kontrolle am vergangenen Sonntag trafen die Einsatzkräfte auf eine 27-jährige Ukrainerin, die gerade mit einer Kundin ein Beratungsgespräch führte. Gegen die Frau wurden mehrere Anzeigen erstattet – sie hielt sich nicht nur ohne gültigen Aufenthaltstitel in Österreich auf, sondern wird zudem wegen illegaler Erwerbstätigkeit sowie Kurpfuscherei zur Verantwortung gezogen.